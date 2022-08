Bagliore solare e tempesta magnetica: qual è questo particolare fenomeno spaziale che si verificherà mercoledì?

Diamo un’occhiata al cielo e allo spazio. Una tempesta magnetica dovrebbe atterrare mercoledì. È a causa del brillamento solare avvenuto pochi giorni fa. Quali sono le conseguenze per la vita sulla Terra? L’astrofisico Yael Nazih è stato invitato a partecipare a RTL INFO 13h. spiegaci.

Mercoledì si verificherà un fenomeno spaziale: una tempesta magnetica. Questo fenomeno è causato dal brillamento solare avvenuto pochi giorni fa. Una grande quantità di particelle magnetiche si sta attualmente dirigendo verso la Terra e quindi una tempesta magnetica potrebbe colpire la nostra Terra domani. Ma questo avrà delle conseguenze per noi? “Nella vita sulla terra, non tanto”Yael Nazih spiega. Un astrofisico è stato invitato a RTL INFO martedì alle 13.00.

“Sappiamo che ci sono alcune api che si perdono e alcuni cetacei che si perdono quando c’è in realtà un’enorme tempesta solare che ci colpisce sulla Terra. Ma in generale, per la vita, non è un gran problema”.continua lo scienziato dell’Università di Liegi.

Potrebbero già emergere preoccupazioni per la nostra tecnologia. “Avremo più rumore, più problemi. I satelliti raccolgono particelle cariche e ciò causerà cortocircuiti”.Appunti.

“La cosa buona è che quando si verifica un’eruzione, la vedi quasi immediatamente dopo 8 minuti. Ma ovviamente ci vogliono diversi giorni prima che le particelle arrivino in modo da poterti preparare un po’. Ad esempio, per i satelliti, li mettiamo in “sonno”. ‘ per evitare specificamente le persone con grossi problemi”Yael Nazih continua.