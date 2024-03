“Avevamo detto che ci saremmo incontrati tra 20 anni”: delusione per un netizen che fa 500 chilometri per rivedere la sua ex

La storia si è diffusa sui social. David (nome di fantasia) ha organizzato un incontro 20 anni fa con la sua ex: “Nel 2000 avevo una relazione con una ragazza che amavo moltissimo. Ci siamo lasciati nel 2007 e da allora non ci vediamo più. Nel 2004 abbiamo fissato una data secondo la quale tra 20 anni, anche se un giorno perdessimo i contatti, non ci saremo più. Domani sono le 18:00, il luogo è a 500 km di distanza. Dovrei andarci oppure no?In un lungo thread su Twitter (d'ora in poi X), spiega questo incontro… che purtroppo non è avvenuto.

nostalgia

David, spinto dalla nostalgia e dalla paura del rimpianto, si reca a Château-Thierry, una cittadina dell'Aisne, nell'Hauts-de-France. L'evento si svolge il 19 marzo, data concordata 20 anni fa con l'ex moglie. “Mi costa un giorno e un biglietto del treno per andarci anche se sono lì da solo, ma sicuramente occuperei il resto della mia vita a fare domande se non ci andassi“Quindi ora il padre di famiglia ci sta provando.”Ho voltato pagina, ho la mia vita sentimentale, ho un partner e dei figli. Sono felice. Vado perché ho preso questo appuntamento vent'anni fa“dice Davide.

“Se non vieni, è strano.”

Verso le 18, dopo un lungo viaggio in treno, arriva al punto d'incontro, sperando di ritrovare la sua ex amante, che non ha mai più rivisto: “Se viene, è gentile. Se non vieni, è strano“E dopo trenta minuti di attesa, il suo ex marito non è mai arrivato.”Ha fatto qualcosa per me, ma non è deludente. Dopotutto, il fatto che non sia venuta è del tutto normale. Sono l'uomo strano nella storia. Nessuno va a una riunione fissata per vent'anni“.

Questa è la fine di una relazione finita 20 anni fa. “Lei era tutto per me, ma l'ho cancellata dalla mia vita da un giorno all'altro, è stato violentoSul social network alcuni esprimono la loro solidarietà, altri la loro diffidenza.