Assicurazione sanitaria complementare in aumento del 10%: il Ministro riceve tutti i partiti – 15/12/2023 alle 12:04

Il ministro della Sanità Aurelien Rousseau incontrerà venerdì 15 dicembre i rappresentanti delle cooperative, delle compagnie di assicurazione e degli istituti di risparmio, pochi giorni dopo aver condannato i prezzi “insostenibili”.



Il 12 dicembre il ministro della Sanità Aurelien Rousseau lascia il gabinetto dell’Eliseo a Parigi. (AFP/Ludovic Marin)

Di fronte all’annunciato aumento dei prezzi delle assicurazioni sanitarie complementari, che considera esagerato, il ministro della Sanità Aurelien Rousseau invita “tutte le parti interessate (…) a discutere la questione”. “Le società di integratori annunciano il desiderio di aumentare i prezzi dall’8% al 10%.



Questo mi sembra eccessivo.



“In un contesto inflazionistico, questo è insostenibile”.



Mezzogiorno libero



. “Un aumento dal 4 al 5% sarebbe logico, l’8% sarebbe illogico e il 10% sarebbe illogico”.



Chi è più forte?



“Ha insistito per lo stesso giorno



Francia 3



. Il ministro spera che l’aumento dei prezzi non lo farà



Non perdere potere d’acquisto.



Quanto alle possibili sanzioni contro le società cooperative: Lui ha risposto: “Non lo so, prima ne discuteremo”.

Il gruppo misto AG2R La Mondiale aumenterà quindi i suoi contributi dall'”8 al 9%” nel 2024, secondo i commenti presentati a



riverbero



Per guidarla a fine novembre. Gli aumenti devono andare



dal 9 all’11%



Per supplementi condivisi individualmente, e



Dall’8 al 12,5%



Per i contratti collettivi (che le aziende sottoscrivono ai propri dipendenti), secondo le stime della società specializzata Adactis di qualche settimana fa.

Trasferimenti delle quote di previdenza sociale



Le compagnie di assicurazione sanitaria complementare si trovano ad affrontare un forte aumento dei rimborsi agli assicurati. In ottobre erano preoccupati per gli aumenti di prezzo che avrebbero dovuto annunciare ai propri clienti. Le mutue sono particolarmente criminalizzate



– Trasferimento degli oneri previdenziali a loro spese.



Questi aumenti possono essere spiegati dall’aumento della spesa sanitaria francese, ma anche dallo spostamento dei costi dall’assicurazione sanitaria. In effetti, il Paese è appena passato all’assicurazione sanitaria supplementare



500 milioni di euro di spese dentistiche aggiuntive all’anno, riducendo al 60% il rimborso delle spese dentistiche da parte dell’assicurazione sanitaria.



Rispetto al 70% precedente. Nel complesso, le casse malati complementari lo apprezzano



Si prevede che la loro spesa aumenterà di 1,5 miliardi di euro nel 2024



su una dotazione complessiva di circa trenta miliardi di euro.