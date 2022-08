Aria di dolce vita a Bergerac, un mercato italiano

Più di dieci anni fa, in agosto, il posto era occupato da una dozzina di commercianti provenienti da tutte le parti d’Italia. Le loro posizioni, protette da capitelli bianchi, formano un “paese italiano” dove si possono trovare i prodotti più tipici del paese transalpino.

Un lungo viaggio

Bergerac non è stato l’unico obiettivo del loro convoglio che ha lasciato l’Italia diversi mesi fa. Da Aquisgrana all’inizio di maggio a Castelginest a metà ottobre, l’Italian Village attraversa l’intera Francia sud-occidentale attraverso 11 città.

Una rotta che nulla doveva al caso, questo angolo di Francia fu terra di esilio per molti italiani sotto la dittatura di Mussolini. Nella città di Cirano, molti dei discendenti degli emigranti vengono, curiosamente, a vedere le arene in esposizione. “Stamattina ero in città e ho visto le bandiere, quindi sono passato”, dice Edward, i cui nonni si sono trasferiti lì negli anni ’20.

“Nelle precedenti edizioni ero già venuto. È bello trovare gli stessi rivenditori ogni anno. Edward ha una cotta per i salumi siciliani in fondo alla piazza: “La loro porchetta è deliziosa”, si entusiasma, mostrando il sacchetto di plastica che ha in mano.

L’anno scorso non c’era una macelleria a causa di una sfortunata interruzione. Altrove, altrimenti, ci sono ancora gli stessi commercianti che sono tornati fedelmente al loro posto, dai vetrai muranesi al casaro dell’alpeggio piemontese.

Sfilate e tradizioni

Tutta una serie di eventi è prevista per lunedì 22 agosto e prima della partenza del paese. Sabato 20 agosto il pomeriggio sarà dedicato alla sfilata delle maschere veneziane, che partirà da rue de la Resistance, seguita da un laboratorio di pizzaiolo. A seguire, ci sarà una festa in discoteca. Ma è domenica 21 e lunedì 22, a parte la Sfilata di Venezia, il Salone delle Vespe e il Salone dell’auto italiana (domenica mattina e lunedì rispettivamente).

Sotto il tendone che offre da mangiare, Mario Grosso, storico organizzatore dell’evento, è soddisfatto: “Siamo venuti per promuovere le tradizioni italiane e qui la gente ama quello che facciamo”.

Aveva un solo rimpianto: non sapeva di reciproche iniziative di commercianti francesi in Italia. “Quando ne parlo con loro, mi dicono che è complicato, ha bisogno di organizzazione, investimenti. Ma questo è business: si prende dei rischi! Ride.