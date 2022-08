Italia, ascolta i podcast

In forte crescita negli ultimi anni e guidato dalla continua evoluzione delle tecnologie per promuovere l’accessibilità, il podcasting si fonde particolarmente bene con i nostri stili di vita attuali con la sua immediatezza e le conversazioni autentiche e oneste. Dalla cucina all’arte, dal design alla storia, dalla scienza ai fatti sociali, viaggia attraverso l’Italia, tutta orecchie, con podcast selezionati su Belbase.

Che cos’è un podcast?

Tecnicamente è accessibile tramite piattaforme di registrazione e ascolto web da computer, tablet o smartphone, principalmente Apple Podcasts, Google Podcasts per Android, Spotify, Teaser, Audible (Amazon).

In pratica, ti permette di ascoltare i contenuti a tua scelta tra vari episodi della durata da pochi minuti a 2 ore ad un orario prestabilito.

La sua forma lo rende costantemente disponibile e la relativa semplicità di produzione ne amplifica l’offerta.

Che si tratti di discussioni tra esperti o appassionati, audiolibri, storie vere, cultura, scienza, notizie, ce n’è per tutti i gusti e in tutte le lingue!

Una selezione di podcast italiani per iniziare qui o raccontare a Belbase

Storia, cultura, design

. Il design crea dipendenza : in italiano. Prodotto e condotto da Salvatore Varri, l’interior designer condivide la sua passione e conoscenza dell’interior design italiano. Ci sono capitoli sulla storia del design, notizie ed eventi chiave, ma anche interviste ad esperti del settore.

. Miracoli : in italiano. Roy, prodotto da Radio Pubblica Italiana. Ogni puntata ospita un ospite del mondo culturale, introducendo gli ascoltatori in un luogo che amano. Il cambio di scenario è assicurato!

. Storia del cinema : in italiano. In meno di 15 minuti per puntata, il podcast indipendente di Matteo Vitelli, un cineasta che conosce un regista, una corrente o un’epoca della storia del cinema.

. UN. Barbero. Storia, storie : in italiano. Prodotto da Intesa San Paolo. Registrazioni di lezioni e lezioni di Alessandro Barbero, storico italiano, che ripercorrono la storia dell’età contemporanea del Medioevo.

. Con le nostre stesse parole : in italiano. Creato da conversazioni italiane. Brevi conversazioni tra tre amici italiani su argomenti degni di un aperitivo tra amici, ma chi vuole migliorare la propria pratica della lingua italiana dovrebbe aver cura di parlare lentamente. In caso contrario, mettono a disposizione le conversazioni trascritte tramite la loro newsletter.

. Mangia come parli : in italiano. Prodotto da Radio24, la testata radiofonica del quotidiano Il sole è di 24 ore e condotto da David Oldani, lo chef, e interpretato da Pierluigi Barto, il giornalista. Ricette, interviste e risposte alle domande degli ascoltatori. Ogni capitolo è dedicato a una regione oa una specialità della gastronomia italiana.

Scienze e tecnologia

. Scienziato : in italiano. Podcast indipendente e associazione culturale per la divulgazione della scienza. Discussioni e interventi di ricercatori e scienziati che comprendono la scienza con l’obiettivo di renderla accessibile al grande pubblico.

. Geni del cazzo : in italiano. Scritto e condotto dal fisico Massimo Temporelli, dedicato alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica. Ogni capitolo racconta il viaggio e la missione di uno dei geni che hanno rivoluzionato la nostra cultura e civiltà.

Azienda

. Crimini di Giove : in francese. Ogni giovedì un nuovo episodio racconta un grande caso criminale o “Coronaga nera” che segna l’Italia. Sospensione della garanzia.

. Storie di marca : in italiano. Scritti e interpretati da Max Corona, laureato in Economia e Marketing e innegabilmente dotato nello storytelling, questi episodi sono dei veri e propri viaggi alla scoperta di eventi poco noti della storia dei marchi più famosi.

. Secondario : in italiano. Creato e illustrato da Dario Madasa, giovane scrittore e consulente di comunicazione. Condivisione di storie, riflessioni ed esperienze sulle relazioni umane e sulla società odierna.

Buon ascolto!