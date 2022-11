sistema sanitario non qualificato

Jean-Pascal Labelle, segretario generale di Solidaris, elogia a pieni voti la volontà politica di frenare la crescente pratica delle maggiorazioni di tasse in medicina. Sottolinea che questa domanda riguarda l’accesso universale a un’assistenza sanitaria di qualità ea prezzi accessibili.

Imporre tariffe concordate ai medici che scelgono liberamente di non praticare non è un grave inadempimento contrattuale?

ovviamente no. Siamo gli eredi del sistema di omeostasi costruito negli anni ’60 all’interno di quella che viene chiamata medicina liberale. Questo sistema si basa su finanziamenti pubblici e prezzi gratuiti con un meccanismo di correzione sotto forma di incentivo per un medico ad accettare un contratto per garantire l’accesso all’assistenza sanitaria. La sfida è garantire la sicurezza tariffaria.

Frank Vandenbroucke (Fuerwit), ministro della Salute, appoggerà l’adagio “chi paga le decisioni” tanto caro al compianto Andre Coles (PS)?

È più preciso di così. Si mantiene la possibilità della bocciatura, ma per il 2023 sono previsti cento milioni di euro come incentivo a farlo. Frank Vandenbroucke ha mille volte il diritto di agire come fa. Proteggere i pazienti più poveri adottando le misure necessarie è un dovere morale quando si è Ministro della Salute.

Il Ministro definisce inaccettabile lo sviluppo delle integrazioni tariffarie. bel nome?

Alcuni numeri per convincersi di questo: 900 milioni di euro vengono pagati in sovrapprezzi ai pazienti, due terzi dei quali in ospedale e un terzo in regime ambulatoriale, che è enorme. Tra il 2015 e il 2019, i supplementi delle spese ospedaliere sono cresciuti due volte più velocemente dei rimborsi dell’assicurazione sanitaria. Tra il 2019 e l’inizio del 2021, un ospedale su dieci ha aumentato la percentuale massima di supplementi tariffari che possono essere addebitati a un paziente.

Perché questa eccitazione?

In ambito ambulatoriale, un aumento dell’integrazione è strettamente associato a una significativa diminuzione del tasso di accordo in diversi gruppi e specialità. Questo sviluppo si traduce in disuguaglianze sociali perché i pazienti non hanno più sempre accesso a medici certificati. Stiamo gradualmente passando a un sistema in cui gli operatori sanitari mantengono tutti i vantaggi della medicina liberale finanziata per l’80% dalla comunità, in cui i pazienti avranno presto solo gli svantaggi!

Non è questo un sintomo di malessere tra gli operatori sanitari? Molti dicono di soffrire…

Questa situazione è legata alla mancanza di fondi dell’ospedale, che lo porta a pareggiare i suoi conti, il che si traduce in costi aggiuntivi. Gli incentivi finanziari per raggiungere un accordo sono molto deboli. Ma ci sono anche usi offensivi di una pratica che manca di trasparenza e leggibilità. Negli ospedali, assistiamo a un aumento della rappresentanza delle camere singole. Dobbiamo affrontare la mentalità del lavoro sanitario che alimenta l’idea sbagliata che “se pago di più, otterrò cure migliori”.

Il sistema si sta esaurendo?

Il modello degli accordi doganali ha raggiunto i suoi limiti, e va riformato, non abolito! È la pietra angolare di un compromesso che poggia su quattro pilastri: il counselling, la tariffazione del servizio, la libertà lasciata ai caregiver di aderire o non aderire e la tutela dei pazienti più poveri. Voltare le spalle a questi quattro pilastri significa scegliere l’avventura. Fondamentale è la riforma ospedaliera, che deve passare attraverso l’abbandono del sistema a pagamento a favore di un sistema forfetario ‘all-in’, attraverso un finanziamento equo e una visione meno mirata dell’ospedale a favore dell’assistenza integrata. Anche la nomenclatura dovrebbe essere rivista al fine di cancellare le disparità retributive a volte nette tra i medici stessi. Abbiamo bisogno di creare un nuovo modello di regolamentazione delle tasse che possa garantire un accesso finanziario il più equo possibile a un’assistenza di qualità, aumentando gli incentivi finanziari per il consenso. I medici dovrebbero essere pagati con un salario equo, e su questo punto li capisco.

Dobbiamo ancora concordare sull’idea di “giusto”. Senza la libertà di applicare canoni aggiuntivi, benvenuta nella medicina di governo, il modello sognato dalle casse comuni e dall’attuale ministro della Salute, Abs capisce…

Per quanto ne so, i medici sono pagati dallo Stato perché il sistema sanitario è in gran parte finanziato con fondi pubblici. La nostra visione è un sistema sanitario adeguato in cui ogni cittadino abbia accesso a cure di qualità in base alle sue esigenze. Il passaggio ai farmaci da banco può sembrare allettante, ma non è la risposta. In un sistema del genere sono il governo e il ministro della Salute a decidere tutto. Vediamo cosa può fare quando i conservatori sono al potere, come lo sono nel Regno Unito. Nessuno vuole uscire dal sistema attuale, tutti i giocatori hanno interesse a continuarlo, ma in una forma migliorata. Ciò richiede un reinvestimento degli investimenti pubblici basato su obiettivi sanitari prioritari e una migliore regolamentazione.

Perché non mantenere la tariffa tradizionale per i gruppi più vulnerabili?

Soprattutto, questa è la strada maestra per una medicina a due velocità. Se alla fine la logica capitalista deve prevalere, solo i redditi più alti possono permettersi un’assistenza di qualità, lasciando indietro tutti gli altri.

Limitare finanziariamente i medici non è il modo migliore per gettarli tra le braccia delle compagnie di assicurazione private?

I medici pagano il prezzo attraverso la perdita della libertà terapeutica. È questo che vogliono?