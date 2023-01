Alti Pirenei: il gruppo italiano Florian Lanmeison si ritira dal progetto della mega segheria

essenziale

Il gruppo italiano Florian annuncia che la provincia degli Hauts-Pyrenees si ritira dal progetto “per ripristinare il faggio nella città di Lannemezan”. I gruppi ambientalisti sono fortemente contrari a questa mega segheria.

Una nuova svolta nel progetto della mega segheria Lennemason. Il gruppo italiano Florian si ritira dal progetto “a seguito della presentazione dei risultati di uno studio-consultazione”, ha confermato questo mercoledì la provincia degli Hauts-Pyrenees.

“Il presidente degli Hautes-Pyrénées ha preso atto di questa decisione e, d’accordo con il prefetto regionale e il consiglio regionale, ha chiesto ai due ispettori generali del ministero dell’Agricoltura nominati nell’ambito del processo di consultazione di seguire un approccio e finalizzare la loro lavorare a livello di massiccio” continua la provincia.

Pertanto il progetto non avrà luogo a Lannemesson nella sua forma attuale. Il progetto di Florian Group per la realizzazione di una segheria industriale e di un cogeneratore da 3,5 MW, con un investimento di 11 milioni di euro, mira a sfruttare le risorse di faggio delle pendici dei Pirenei per 50.000 m3 di faggeta all’anno. Gradi premium.

Il progetto ha suscitato una forte opposizione tra ambientalisti e movimenti ambientalisti. In totale, “45 associazioni, sindacati e politici e cittadini” si sono rifiutati di vedere una mega segheria sull’altopiano di Lannemezan. Una petizione lanciata dal gruppo “Non toccare la mia foresta” “ha il sostegno di 61mila firmatari”, ha osservato il deputato comunista André Chasaigne, che ha interrogato Barbara Pompili, allora ministro dell’Ambiente.

Da allora è stato avviato uno studio consultivo sulla questione ed è stato concesso un periodo provvisorio per la durata dello studio. Due ispettori generali del ministero dell’Agricoltura sono stati incaricati di svolgere una consulenza tecnica nella valutazione della risorsa recuperabile nel massiccio dei Pirenei e di definire le condizioni da soddisfare per la promozione del legno dei Pirenei in una relazione sui metodi di sviluppo sostenibile .

Il 13 luglio è stato organizzato un incontro di riforma nella provincia di Tarbes. Il collettivo “Touche pas à ma forêt” si è fatto avanti per esprimere un senso di indignazione “nello scoprire” che “sono in corso studi per la realizzazione di un impianto bioelettrico”. Brucia 67.000 tonnellate di pellet all’anno, pari a 150.000. m3 legname per la produzione di energia elettrica dal vapore. Ciò rappresenta 5 volte la dimensione del progetto iniziale”.

Da parte sua, Bernard Plano, sindaco di Lanmesan, conferma che i due progetti non sono collegati. “Le sfere stanno crescendo ovunque. Ecco come è nato questo progetto. Florian non aveva nulla a che fare con il divieto. È stato esposto molte volte. Non è legno, ‘lo taglieremo, ma stiamo usando scarti di legno ‘.”