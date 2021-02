Allerta meteo, a Cava de’ Tirreni e Nocera Superiore scuole chiuse anche domani

Ordinanza dei sindaci Servalli e Cuofano

La Protezione Civile Regionale ha prorogato l’allerta meteo colore arancione anche per la giornata di domani mercoledì 10 febbraio fino alle ore 24, per avverse condizioni metereologiche con: “precipitazioni tendenti da sparse a diffuse dal mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Venti tendenti a forti, localmente molto forti nel tardo pomeriggio, con locali raffiche”.

Pertanto, a Cava de’ Tirreni il Sindaco Vincenzo Servalli ha emesso apposita Ordinanza con la quale si dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio cittadino.

Restano chiusi tutti i parchi e ville cittadine, via Cinque, il cimitero ed è sospeso anche il mercato settimanale presso l’area mercatale.

Scuole chiuse anche a Nocera Superiore.

Il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha messo l’ordinanza per prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione dei servizi educativi 0-3 anni pubblici del Comune di Nocera Superiore per domani, mercoledì 10 febbraio.