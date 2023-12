Aggiornamento di settore: i titoli sanitari sono aumentati lunedì pomeriggio – 4 dicembre 2023 alle 19:57.

Novo Integrated Sciences, Inc. È la società madre delle sue controllate. La Società ha filiali canadesi e statunitensi che forniscono, o intendono fornire, soluzioni fondamentali e differenziate per fornire cure primarie multispecialistiche e prodotti per il benessere correlati attraverso l’integrazione di tecnologia medica, connettività, soluzioni terapeutiche e diagnostiche avanzate e prodotti personalizzati e riabilitativi. offerte. Scienze. L’azienda opera attraverso due segmenti: servizi sanitari e vendita di prodotti. I servizi sanitari di base specialistici multidisciplinari comprendono terapia fisica, cura chiropratica, terapia chiropratica/manipolativa, terapia occupazionale, assistenza geriatrica, massoterapia, agopuntura e dry needling funzionale, chiropratica e riabilitazione da ictus o lesioni cerebrali, kinesiologia, terapia vestibolare, dietetica e Di più. Le sue filiali includono Novo Healthnet Limited, Novomerica Health Group, Inc, PRO-DIP, LLC, tra gli altri.