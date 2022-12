Ad Atene, la casa di un ambasciatore italiano è misteriosamente incendiata

“‘Reato grave’: 1 Così la Farnesina ha descritto l’attentato notturnoC’è Il 2 dicembre un’auto dell’ambasciata italiana è stata distrutta ad Atene. Nel suo garage, Segnalalo Corriere della Sera. Lei è Susanna Schlein, prima consigliera dell’Ambasciata italiana e sorella di Ellie Schlein, figura della sinistra italiana e potenziale candidata alla presidenza del Partito Democratico.

Secondo il giornale, l’auto è stata data alle fiamme “Totalmente distrutto da un’esplosione”. Nel mirino è stato preso di mira un secondo veicolo di un diplomatico: all’interno è stata trovata una molotov e la parrucca era mezza consumata. “L’attacco avrebbe preso di mira lei personalmente”, Alleviare il dolore Posizione, Aggiungi quello “Sui fatti stanno indagando la polizia greca e la Procura della Repubblica di Roma”. Nell’incidente non sono stati riportati feriti.

“Non conosciamo l’identità dei responsabili né le loro motivazioni, Continua sul sito. primo ministro Georgia Meloneyche ha espresso la sua solidarietà a Schlein, ha parlato ‘Possibili origini anarchiche’, A questo punto non ci sono informazioni sufficienti per supportare questa ipotesi”. Assalto non rivendicato.

Una grande mobilitazione

La via anarchica è stata intrapresa dai media italiani, che collegano l’attentato e la recente mobilitazione di gruppi anarchici in Grecia e in Italia a sostegno di Alfred Caspido. Questo militante anarchico è stato particolarmente condannato “Attacco in cui non si verificano feriti o morti”, La sua condanna rischia di essere commutata in ergastolo nei prossimi giorni. Menzionato Posizione In un altro articolo. Ad aprile, il suo regime di detenzione è stato fortemente inasprito sulla base della sua corrispondenza con altri anarchici. Kaspido ha iniziato lo sciopero della fame alla fine di ottobre.

“Mercoledì 30 novembre, sempre ad Atene, c’è stata una nuova manifestazione a favore di Caspido, Accurato Quel manifesto. In questa occasione un gruppo di anarchici ha visitato la Camera di Commercio Italo-Greca e ha preso di mira messaggi sui muri, pitture sulla porta e volantini. Dobbiamo lanciare un messaggio di protesta internazionale contro il tentativo del governo italiano di sterminare il nostro compagno.“ Nelle settimane precedenti messaggi di sostegno sono comparsi anche sui muri dell’ambasciata italiana. Collaborazione Stampa, e “Manifestazioni di sostegno si sono svolte anche in diverse città italiane”, complete posizione, Chi, con prudenza, lo mantiene “Collegamento all’attacco a Schlein difficile da verificare”.