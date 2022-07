Acquisizioni nel mondo podcast italiano: Sora Media acquista Will

Si tratta di un’attività di fusione e acquisizione da 5,2 milioni di euro nel settore dei podcast. Due attori Cora mediaUna società di podcast di qualità Mario Calabresi (ex editore Repubblica E Stampadue tra le più importanti testate italiane) e fondata con Guido Brera, Mario Giannani e Roberto Zanco. Will Mediaè una startup magazine fondata da Alessandro Tomasi, Imen Paulahrajane, David Datoli e Francesco Fumagalli che crea contenuti editoriali digitali.

Un nuovo titolo in un mercato in crescita

Sora Media, che ha acquisito il 100% di Will Media, è stata fondata a fine 2020 ed è oggi una delle principali società di produzione di podcast in Italia: ad oggi ha pubblicato circa 60 podcast. Costituita all’inizio del 2020, Will Media ha una pagina Instagram con 1,3 milioni di follower e una decina di podcast al suo attivo.

Entrambe le società, Strutture innovative sono accomunate da un lavoro simile », Come diceva Alessandro Tomasi Solo 24 oreHa una comunità virtuale di 2 milioni di persone e più di 3 milioni di ascoltatori mensili medi di podcast.

disse Mario Calabresi Il sole è di 24 ore:« In un mercato in rapida crescita come quello dell’audio, è importante iniziare a integrare e integrare diverse esperienze, background e sensibilità. Abbiamo scelto Will Media perché ha una nuova e potente capacità di comunicazione e completa Sora. Le due società rimarranno indipendenti dal punto di vista editoriale, ma lavoreranno insieme per identificare progetti, strategie e investimenti comuni. ».

Sempre più ascoltatori di podcast

Secondo OBE Research, che include BVA Doxa e OBE Podcast Team, ora ci sono 13 milioni di ascoltatori di podcast, il 53% dei quali sono ascoltatori regolari. Il dispositivo di ascolto più utilizzato è lo smartphone (nel 73% dei casi).

Gli ascoltatori sono una generazione trasversale e multitasking: quasi 8 su 10 ascoltano i podcast mentre fanno altre cose ed è veloce ascoltare o abbandonare un podcast (quasi un terzo, il 28%, abbandona con alta frequenza).