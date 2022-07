5 fatti che non sapevi su The Italian Builder – Masculin.com

Le moto Ducati sono alcune delle motociclette più iconiche ed eleganti sulla strada. Ma la Ducati non è solo bella; E il produttore italiano, fondato nel 1926, ha una storia lunga e ricca.

Tutti conoscono le moto rosse della Casa, ma Ducati è molto di più. Ecco cinque fatti che non sapevi sulle moto Ducati.

1. L’azienda ha iniziato a produrre radio

La Ducati è stata fondata a Bologna, in Italia, nel 1926 da tre fratelli, Adriano, Bruno e Marcello Ducati. Il primo prodotto dell’azienda fu un set di componenti radio, che vendette con il nome di “Società Radio Brevetti Ducati”.

2. Hanno prodotto la loro prima motocicletta nel 1946

Dopo la seconda guerra mondiale, i fratelli Ducati decisero di passare dalla produzione di radio alle motociclette; Con Cucciolo, bicicletta motorizzata 49 cc.

3. Il caratteristico sistema di valvole desmodromico di Ducati

Una caratteristica fondamentale della Ducati è il sistema di valvole desmodromico, sviluppato negli anni ’50. Questo sistema utilizza camme e molle per aprire e chiudere le valvole, piuttosto che fare affidamento esclusivamente su molle come altri motori.

4. La Ducati è nota per i suoi motori bicilindrici a V di 90 gradi

La configurazione del motore caratteristica di Ducati è il bicilindrico a V di 90 gradi. Questa configurazione offre un’ampia fascia di potenza e una nota di scarico unica. Ducati ha utilizzato questa configurazione del motore in un’ampia varietà di moto, dalle moto da corsa alle cruiser.

5. La Ducati ha vinto 17 Gran Premi mondiali

Ducati ha ottenuto successi in molte discipline di corsa tra cui Gran Premio su strada, Superbike e MotoGP. In totale, Ducati ha vinto 17 Gran Premi mondiali.

Perché Ducati è un famoso marchio di motociclette?

Ducati è un marchio motociclistico leggendario grazie alla sua ricca storia, al design iconico e al successo nelle corse. L’azienda produce moto da oltre 70 anni e in quel periodo Ducati è diventata uno dei nomi più riconosciuti del settore.

Le motociclette Ducati sono famose per il loro stile, prestazioni e qualità. Inoltre, ha una lunga storia di successi competitivi con 17 titoli di Campionati Mondiali Grand Prix.

Qual è la moto più popolare della Ducati?

La moto più popolare della Ducati è la Ducati 916. La 916 era una motocicletta da corsa prodotta nei primi anni ’90 che ha rapidamente guadagnato lo status di icona. La 916 è nota per il suo design elegante ed elegante e per le sue prestazioni in competizione

La Ducati 916 è una di queste Moto più popolari È considerato da molti un vero simbolo dell’industria nel mondo. Usata molto ricercata, la 916 è una moto che incarna davvero il marchio Ducati.

Qual è il record di corse della Ducati?

La Ducati ne ha uno Una storia lunga e fruttuosa Nelle corse automobilistiche, con 17 titoli mondiali di Gran Premio. Ducati ha vinto anche in altre discipline come Superbike e MotoGP.

Le corse sono nel DNA di Ducati e l’azienda è stata coinvolta nelle competizioni sin dalla sua nascita. Oggi la Ducati continua ad essere una forza nelle corse automobilistiche, con le sue moto che gareggiano ai massimi livelli del motorsport.

Perché acquistare una moto Ducati?

Ducati ha raggiunto il successo attraverso lo stile, le prestazioni e la qualità. L’azienda ha una lunga storia nella produzione di motociclette e in quel periodo Ducati si è guadagnata la reputazione di produrre alcune delle migliori motociclette al mondo. Le moto Ducati sono conosciute per il loro stile, prestazioni e qualità e sono molto amate dagli appassionati di moto.

Se stai cercando una moto che racchiuda tutte queste qualità, allora Ducati è il marchio che fa per te. Con una lunga storia di successi sia nelle corse che nella produzione, le moto Ducati sono tra le migliori motociclette al mondo. Quando compri una Ducati, compri un pezzo di storia della moto.