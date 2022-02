Cet accord à l’amiable, dévoilé mardi, porte sur les plaintes au civil de Patientes concernant des faits qui remontent pour somes jusqu’à 1983.

Des centaines de plaignantes ont accusé le gynécologue spécialisé en oncologie d’abus sexuels, et reprochent à l’Université UCLA qui l’employait d’avoir couvert ses agissements et de n’ avouciure mesrée mal de n’avoiure me signal.

“Le comportement attribué à Heaps est répréhensible et contraires aux valeurs de l’université”, déclare cette dernière dans un communiqué, disant “admirer le coraggio des plaignantes qui se sonté manifestées”.

L’accordo annonce mardi s’ajoute à une action de groupe engagée par plus de 5.000 pazienti qui s’est soldée par un dédomagement de 73 milioni di dollari.

Quelque 300 femmes supplementaires ont porté plainte au civil contre James Heaps, qui fait parallèlement l’objet de poursuites criminelles pour des agressions commises sur sept femmes.

Le mois dernier, l’Université du Michigan (nord) avait annonce qu’elle versrait près un demi-miliard de dollar a un milleer d’anciens étudiants et atleti agressés sexuellement par un médecin Richard de cet étabersonsement, Anderson.

Dans une autre affaire, l’Université de California du sud (USC) de Los Angeles ha accettato il pagamento di un totale di 1,1 miliardi di dollari tramite altri accordi distinti a centinaia di donne vittime di un ex-ginecologo impiegato sul le campus, le plus gros montant de ce type de dédomagements enregistré à ce jour.