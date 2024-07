Sono stati scoperti batteri in grado di scomporre i PFAS

Nel novembre 2023, RTBF ha presentato #Investigation Evidenziare la presenza di “inquinanti eterni” Nelle regioni Vallone e Bruxelles. Da allora, i PFAS, sostanze perfluoroalchiliche difficili o addirittura impossibili da eliminare, hanno continuato a suscitare il dibattito pubblico.

Recentemente, i ricercatori dell’Università della California, Riverside, hanno annunciato di aver scoperto un tipo di batterio in grado di scomporre alcuni tipi di PFAS. Quindi l’Acetobacterium, presente nelle acque reflue di tutto il mondo, sarebbe in grado di rompere i legami carbonio-fluoro, che sono particolarmente forti in queste molecole.

TFA, un derivato del Pfas rilevato nell’acqua potabile belga

Anche se il processo attualmente funziona solo sui cosiddetti PFAS “insaturi”, questa scoperta dà speranza alla ricerca scientifica, perché la comprensione del meccanismo d’azione potrebbe consentire di espandere questo processo ad altri tipi di PFAS. “Se comprendiamo il meccanismo, potremmo essere in grado di trovare enzimi simili o migliori. Possiamo realizzarlo da soli o adattare un enzima esistente“, ha detto Yujie Min, coautore del rapporto pubblicato sulla rivista scientifica Progresso scientifico.