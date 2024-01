Teatro e cinema al Centro Culturale Rochefort

IL Venerdì 2 febbraio alle 20:00 : “DNA”. Una commedia di Myriam Leroy prodotta dal Théâtre de la Toison d'or. Regia: Nathalie Aufber. Con Julie Durroisin, Emmanuelle DeLerba, Sandy Duret, Antoine Cuneo.

Myriam Leroy racconterà la sua storia e darà voce ai figli di donatori di sperma…

25€ (prevendita 20€).

IL Sabato 10 febbraio alle 20:00: “Bingo.” Commedia in due atti interpretata da 1000 Paws. Diretto da Luke Zappos.

Con Luke Zappos, Ingrid Simone, Danielle Simone, Anne Labaye, Simone Daci, Paul Thierry e Gabe Kaslonek.

Storia: 3 marzo 2024, un giorno come tanti per il caro Henry e la cara Patricia (Pateau in breve), una coppia borghese che vive una vita quotidiana agiata.

Un giorno come gli altri? Non reale. Perché oggi iniziano le prime visite con l'obiettivo di vendere la loro magnifica proprietà stimata in… cinque milioni di euro.

Premio: 10 euro.

IL Giovedì 22 febbraio alle 14:30 : Genealogia. La conferenza è stata moderata da Hubert Barnish.

Come indirizzare la ricerca alla tua famiglia mentre sei a casa e usi il computer e Internet.

Premio: 7 euro.

IL Mercoledì 28 febbraio alle 14.00: “Anima”, una selezione di tre cortometraggi per bambini di cinque anni seguita da una merenda.

IL Sabato 2 marzo alle 14:00 : “Anima”, una selezione di sette cortometraggi per bambini di sette anni, con una merenda e un lungometraggio. Prezzo: 7 euro.

084 221 376 – billetterie@ccrochefort.be