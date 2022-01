A New York un uomo ha accoltellato dei passanti e ucciso un italiano

Uno studente italiano della Columbia University è stato accoltellato a morte da un giovane giovedì sera a New York City dopo aver accoltellato un secondo italiano e aggredito un terzo passante.

La polizia di New York ha confermato venerdì all’AFP che “David Giri, 30 anni”, è morto in ospedale per ferite allo stomaco dopo essere stato accoltellato nel quartiere di North Harlem, molto vicino al campus della Columbia a ovest di Manhattan.

In dichiarazioni separate, il presidente dell’università Lee Bollinger ha confermato la “tragica perdita” di David Gree, uno studente della Columbia’s School of Engineering and Applied Sciences.

Da parte sua, il ministero degli Esteri italiano ha confermato che “un italiano è stato ucciso e un altro ferito in una serie di accoltellamenti”.

In effetti, la polizia ha detto che un secondo uomo di 27 anni è stato accoltellato al petto nella stessa area del primo attacco. È stato portato d’urgenza in ospedale ed è in condizioni stabili.

Secondo la polizia, il 25enne è stato arrestato dopo il secondo attacco, appena a nord di Central Park, quando ha minacciato con un coltello una terza persona, un 29enne.

Il Daily News venerdì ha diffuso le foto dell’italiano morto e del sospetto assassino, descrivendo l’assassino come membro di una banda nella zona del Queens di New York, che ha già scontato quattro anni di carcere ed è stato più volte arrestato. Una serie di violenze.

Gli indicatori di criminalità e diagnosi errate hanno ricominciato a salire a New York durante le epidemie nel 2020, ma quest’anno ha subito una recessione.