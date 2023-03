A disagio: quando Bertrand Chameroy viene riconfezionato da Jennifer Aniston in una trasmissione in diretta

Mercoledì scorso, Jennifer Aniston e Adam Sandler erano in Francia per promuovere il loro nuovo film: Murder Mystery 2. La prima parte della commedia americana è stata un tale successo su Netflix, che la piattaforma di streaming ha deciso di riunire nuovamente i due attori per un film che promette di essere follia.

ospiti del gruppo Tocca a voi SU Francia 2 Ieri sera, Jennifer Aniston e Adam Sandler hanno parzialmente sollevato il velo dietro le quinte di questo nuovo lungometraggio. L’attrice ha poi affascinato un po ‘di più, in particolare esprimendo la sua ammirazione per Danny Boone, prima di affrontare la sua paura del blues per gli aerei che vengono curati. Ne ha approfittato anche lei per presentare il suo nuovo brand di prodotti per capelli, che non ha lasciato indifferente Bertrand Chameroy, presente sul set dello show.

In un video, hai testato il tuo prodotto sulla barba di Adam.ha detto il giornalista, riferendosi a un video in cui possiamo vedere Jennifer Aniston che massaggia la parte inferiore del viso del suo partner sullo schermo. “Anch’io ho la barba.”Continua a disimballare. Poi le ha chiesto se avrebbe accettato di “mostrargli come si fa”. Ha chiesto di lasciare l’attrice molto confusa senza sapere cosa rispondere. Adam Sandler ha finito per chiarire l’aria e si è alzato per pettinare la barba di Bertrand Chameroy. “Esattamente quello che mi aspettavo”., poi ha licenziato sarcasticamente il giornalista. Forse era troppo intenzionale?