A Bandol, il mercato italiano è in pieno svolgimento su Quai de Gaulle e continua fino a domenica

L’aria della dolce vita pervade Quai de Calle ed è bello passeggiare al ritmo della musica italiana. Artigiani che arrivano direttamente da molte regioni transalpine espongono i loro prodotti fino a domenica. Se vorrete, non mancheranno di assaggiare un olio al tartufo alfa selvatico, gli antipasti più colorati, gli squisiti salumi oi formaggi stagionati che risvegliano le papille gustative.

La Camera di Commercio Italiana, organizzando un simile evento, vuole comunicare non solo i prodotti locali, ma anche la loro eccezionale qualità e la conservazione della loro genuinità. Supporta le aziende transsalpine di prodotti certificati e regolari che vogliono farsi conoscere sul mercato francese.

Conoscenza familiare

Bucelli non esita a mostrarvi la loro sapienza di maturazione, che prevale in questi formaggi di latte vaccino, ricchi di aromi floreali ed erbacei, denominazione di origine protetta: “Lavoriamo in famiglia, anche se a volte è difficile! Utilizziamo tecniche che rispettano la tradizione casearia locale. Conserviamo i nostri prodotti in contenitori di legno o terracotta interrati. Li maturiamo sulla paglia”.

Quest’anno il mercato offre la possibilità di mangiare in loco. Un food truck dall’accento dantesco, coni di arancini siciliani, hamburger dalle sfumature italiane, ma pasticcini con cannolo siciliano e ricotta di pecora, gocce di cioccolato, mandorle e pistacchi farciti al momento.

Prodotti sensibili

Antonio’s offre sapori di antipasti.

La piadina, antenata della celebre pizza bolognese, non lascia indifferenti i più nostalgici. L’artigiano condivide la sua ricetta: “Senza acqua, farina, carbonato e lievito. La condiamo molto. La piatina ci offre tante presentazioni diverse. Piegata come il calgione, oppure arrotolata… come il sushi!”

I fornitori dimostrano i loro metodi di produzione con suoni italiani ai francofoni.

Espositori di pelletteria multicolore, camicie, scarpe, gioielli e cashmere completano la passeggiata.

I suoni della Transalpina risuoneranno per la città fino a questa domenica. La domenica, dalle 11:00 alle 16:00, le tradizionali Vespe si uniscono al mercatino dei sapori e dei colori.

Il mercato è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00 (chiude alle 19:00 la domenica).

Intrattenimento musicale (cover di standard della canzone italiana anni ’50, melodie di mandolino): oggi e domani 11:30 e 19:30, domenica 11:30 e 18:30.