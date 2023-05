Pais ha vinto la settima tappa del Giro, con Evenpoel al quarto posto in volata

lL’italiano del Team EOLO-Kometa ha vinto uno sprint a tre in vetta al Gran Sasso d’Italia, davanti al ceco Karel Vasek (Team Koratec-Selle Italia) e ad un altro italiano, Simone Petilli (Intermarche-Circus). – Vandi), dopo una separazione di oltre 200 km. La classifica generale rimane invariata.

Il norvegese Andreas Legnesund (DSM) ha mantenuto la maglia rosa conquistata martedì, davanti a Remko Evenboel (Saudal-Quickstep) e al francese Aurelian Barrett-Beintre (AG2R-Citroen).

Dopo due tappe completate in volata, una giornata coronata da una salita di cinquanta chilometri attendeva i favoriti. Quattro corridori sono partiti davanti: gli italiani Simone Pettily e David Pais, il ceco Karel Vasek e l’eritreo Henoch Mulubran (Green Project-Bardiani CSF Faizane).

Dopo che Mulupran è tornato in gruppo, la fuga è stata ridotta a tre, ampliando il divario a oltre dodici minuti durante la tappa. I favoriti non hanno fatto particolari sforzi per raggiungerli e Petilli, Pais e Vasek si sono dati battaglia per la vittoria di tappa sulle nevose pendici del Gran Sasso d’Italia, a più di 2.000 metri sul livello del mare.