Il vicepremier italiano afferma che il dialogo tra il centrodestra e il CRE di Giorgia Meloni deve essere approfondito – EURACTIV.com

ogni mattina, Caffè espresso Capisce le informazioni da tutta Europa per te.

Oggi a L’Espresso : Nessuna lista di sinistra unita nei Paesi Bassi, B. Cazeneuve attacca E. Macron su Uber, gli investimenti francesi nei metalli critici e la rivoluzione voluta dal presidente basata sull’industria verde.

in primo piano

Colloquio. Il ministro degli Esteri italiano ritiene che il dialogo tra Ppe e CRE debba continuare. Il dialogo tra il Partito Popolare Europeo (PPE) di centrodestra ei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) deve continuare perché bisogna fare sistema. “solida maggioranza” Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha affermato che l’Unione europea dovrebbe essere governata dopo le elezioni europee. Nel frattempo, Rinnovamento e Socialisti si stanno allontanando dal PPE perché tende all’estrema destra. Intervista a EURACTIV Italia.

capitali

Berlino

La coalizione tedesca deve ancora raggiungere un accordo sul bilancio. Il ministro delle finanze Christian Lindner ha rinviato per la seconda volta la decisione del governo sul bilancio del prossimo anno, con i tre partiti della coalizione divisi sulla questione. Di Julia Tom.

Parigi

Metalli core: la Francia va oltre il fondo annunciato di 2 miliardi Come ci ha detto Philippe Varin, ex capo di Arano e PSA Peugeot-Citroën, dobbiamo investire nella ricerca e nello sfruttamento di metalli importanti. Questa mattina ce lo ha confermato il ministro dell’Industria Roland Lescoeur: “Non c’è limite a se stessa: Infravia si muove intorno al tavolo e corrisponde alla quota di partecipazione degli investitori finanziariamente interessati”. Paolo Messat.

Hack

I Verdi ei laburisti olandesi non presenteranno un piano elettorale comune per l’UE. Il dibattito su una lista unica per le Europee 2024 non ha solo agitato la sinistra francese. GroenLinks (GL/Verdi) e il Partito laburista olandese (PvdA/S&D) abbandonano un piano comune nonostante il massiccio sostegno all’interno di entrambi i partiti. Maggiori dettagli con Benedikt Stöckl di Bruxelles.

Belgrado

La Serbia non è una piattaforma per eludere le sanzioni dell’UE, afferma il suo primo ministro. La Serbia non è una piattaforma per evitare le sanzioni occidentali contro la Russia, ha detto il primo ministro serbo Ana Brnabic durante un incontro con l’inviato speciale internazionale per l’applicazione delle sanzioni dell’UE David O’Sullivan. Bojana Zimonjić Jelisavac, sul posto.

Helsinki

Il futuro governo finlandese ha diviso il reindirizzamento dei fondi per lo sviluppo in Ucraina. I quattro partiti che stanno attualmente cercando di formare il nuovo governo finlandese sono divisi sulla futura assegnazione dei fondi per lo sviluppo ai paesi extra UE, compresa l’Ucraina. Dal nostro giornalista, sono venuto a pagare.

IL Angolo francese

Politica • Industria verde: in Europa sta prendendo forma una “rivoluzione teorica”, secondo Emmanuel Macron e Thierry Breton. per molto tempo, L’Europa voleva parlare solo con i consumatori “, interessando tutto il suo tessuto industriale” Se abbassa i prezzi Emmanuel Macron è stato inaugurato giovedì in un discorso all’Eliseo. Gli ha fatto eco Thierry Breton, commissario per il mercato interno. Theo Bourgery-Gonse era all’Eliseo.

Agricoltura • lI senatori si occupano di distorsioni della concorrenza all’interno dell’UE. La commissione Affari economici del Senato ha approvato il disegno di legge, tra cui la fine dell’eccessivo trasferimento di norme europee, l’introduzione di regole speculari e la possibilità di sospendere la decisione del ministro dell’Agricoltura ANSES. Dettagli di Hugo Struna.

Violenza • Le dimissioni di un sindaco vessato dall’estrema destra scatenano polemiche in Francia. La classe politica francese ha espresso la sua commozione per le dimissioni del sindaco sotto accusa dopo mesi di minacce. La controversia è stata rapida, con alcuni che lo hanno accusato di non proteggerlo, mentre altri hanno condannato l’ascesa dell’estremismo in Francia. Di Davide Basso.

Economia • Lotta all’evasione fiscale: il piano francese non convince Bruxelles. Martedì il governo ha presentato una serie di misure volte a combattere l’evasione fiscale da parte di privati ​​e multinazionali. Reazioni raccolte da Theo Burgeri-Kons.

Tecnologia • Uber in Francia: Bernard Cazeneuve critica apertamente i metodi di Emmanuel Macron. Giovedì, all’udienza nell’ambito di una commissione parlamentare d’inchiesta sui “file Uber”, l’ex ministro dell’Interno Bernard Cazeneuve ha affermato che “ Primo Con Emmanuel Macron durante l’implementazione delle piattaforme VTC in Francia dal 2015. Theo Bourgery-Gonse ha continuato le discussioni.

[Éditions par Davide Basso & Traductions par Anna Martino]