A 16 anni, Linda Fruhvirtova affiche ses ambizioni : “Je veux être numéro 1”

Linda Fruhvirtova a remis le couvert. A 16 anni, la 279a gioielleria mondiale avait sorti à la sorpresa generale Elise Mertens au deuxième tour à Miami. “Je n’arrive toujours pas à y croire. Est-ce que c’est vraiment arrivé ou est-ce que je rêve juste?”expliquait la Tchèque, qui n’imaginait pas une seconde que le conte de fées n’en resterait pas là.

Au tour suivant, Victoria Azarenka ne lui a pris que deux jeux avant d’abandonner de manière étonnante à 6-2, 3-0. L’adolescente attendait d’ailleurs la reprise du match alors que la Biélorusse avait déjà serré la main de l’arbitre et quitté le court.

Appelée au micro, Fruhvirtova a bredouillé quelques mots avec une émotion sincère. L’abandon d’Azarenka a déclenché une vague de propos haineux sur les réseaux. Vika a dû réagir pour éteindre l’incendie. Elle a décidé de faire une pause après des semaines stressantes liées au conflit opposant la Russie à l’Ucraina.

Qu’importa. Fruhvirtova n’a rien volé à personne. Elle traccia un percorso. D’ailleurs, elle ne manque pas d’ambition. “J’ai toujours dit que je veux atteindre la place de numéro 1. Je veux gagner des titres du Grand Chelem.”

Coco Gauff, Leylah Fernandez ou Emma Raducanu incarnent cette jeunesse très ambieuse qui veut tout gagner. Fruhvirtova peut rejoindre ce cercle. Elle possède un atout de plus dans son jeu : sa soeur Brenda. De due e sa cadette, elle est encore plus douée. En 2019, Linda remportait le célèbre tournoi des Petits As. Un an plus tard, Brenda plaçait la barre plus haut en l’important aussi.

Elle s’incrit dans la lignée des Tchèques qui réussissent dopo Krejcikova, Pliskova, Kvitova, Vondrousova, Martincova, Siniakova, Muchova o encore Bouzkova pour ne citer que les Tchèques du top 100.000 dollari. Une belle somme pour cette accro du shopping.

Place desormais à Paula Badosa (6e).