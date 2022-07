8 app da disinstallare urgentemente dal tuo smartphone

Nel Google Play Store, una nuova famiglia di malware condivide silenziosamente i servizi premium degli utenti. Dice premium, dice pagamenti.

Maxime Ingrao, ricercatore di sicurezza presso Evina, ha scoperto malware in almeno otto app Android. Secondo quanto riferito, è stato scaricato oltre 3.000.000 di volte. Di fronte alla portata della minaccia, ha detto Computer Che ha scoperto le app nel giugno 2021 e che ha segnalato le sue scoperte a Google, già in quel momento.

App rimosse da Google

Concretamente, il malware, “Autolycos”, è in grado di eseguire un URL su un browser remoto e in incognito. Nella maggior parte dei casi, le app dannose richiedono l’autorizzazione per leggere il contenuto degli SMS quando sono installate sul dispositivo. Un processo che quindi consente loro di accedere a tutti i messaggi SMS della vittima. Sul versante della proliferazione, gli operatori di Autolycos hanno realizzato diverse campagne pubblicitarie sui social media, come Facebook, con l’obiettivo di promuovere le applicazioni.

Delle otto app, due di esse, “Funny Camera” e “Razer Keyboard & Theme” erano ancora disponibili sul Google Play Store dal 13 luglio, riporta Bleeping Computer. La prima ha più di 500.000 installazioni e la seconda ne ha più di 50.000. Per quanto riguarda le altre sei app, Google le ha rimosse dal Play Store sei mesi dopo l’avviso di Maxime Ingrao.

per proteggerti

Per continuare, l’elenco delle applicazioni in questione:

Vlog Star Video Editor (com.vlog.star.video.editor), che ha 1 milione di download

Creative 3D Launcher (app.launcher.creative3d), che ha 1 milione di download

Wow Beauty Camera (com.wowbeauty.camera), che è stata scaricata 100.000

Tastiera Gif Emoji (com.gif.emoji.keyboard), che ha 100.000 download

Freeglow Camera 1.0.0 (com.glow.camera.open), che ha 5.000 download

Coco Camera v1.1 (com.toomore.cool.camera), che ha 1.000 download

Sebbene Google li elimini, per gli utenti che li hanno già scaricati, si consiglia di eliminarli immediatamente. Infatti, in caso contrario, il malware “Autolycos” potrebbe continuare ad essere attivo sui loro dispositivi. Quindi, continuando ad addebitare loro abbonamenti costosi, ad esempio.

_

Segui Geeko su FacebookE il Youtube e altri Instagram Per non perdere nessuna novità, test e consigli.