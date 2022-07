Mestieri in Dragonflight: fino a 36 nuovi slot per borse dei componenti – World of Warcraft

Dragonflight apporta molti cambiamenti alle professioni. Con l’arrivo dell’alpha potremo scoprire nel dettaglio tutte le novità, ma è importante ricordare alcuni elementi chiave che vi aspettano nella prossima espansione di WoW.

Nuova borsa per componenti

In Blizzard, l’obiettivo è aumentare l’aspetto sociale delle professioni. Questo è il motivo per cui vedremo sbarcare impianti di produzione sulle Isole del Drago. Per creare i tuoi oggetti, dovrai trovarti in una stazione pertinente alla tua professione. Le stazioni sono dappertutto e sarà anche un grande hub a Valdrakken, la nuova capitale. Questo centro conterrà anche maestri professionisti, NPC che ti permetteranno di effettuare ordini, quelli relativi alle case d’aste, ecc.

Continueremo a sottolineare che gli alchimisti riceveranno un’esclusiva stazione portatile per consentire loro di inventare pozioni in tutto il mondo.

In Dragonfight, il numero di componenti e componenti di fabbricazione aumenterà in modo esponenziale. Per aiutare i giocatori a memorizzare tutto questo, sono state implementate diverse funzionalità:

Un nuovo tipo di borsa, la sacchetto di ingredienti . Viene aggiunto alla fine della tua raccolta di sacchetti e funzionerà secondo le stesse regole della banca degli ingredienti. Troverai la tua prima borsa quando sali di livello nelle Isole del Drago.

. Viene aggiunto alla fine della tua raccolta di sacchetti e funzionerà secondo le stesse regole della banca degli ingredienti. Troverai la tua prima borsa quando sali di livello nelle Isole del Drago. I componenti possono essere memorizzati come 1000 anziché 200.

Molti manufatti possono essere immagazzinati come 200 invece di 20 (pozioni, ingredienti aggiuntivi, ecc.).

Blizzard renderà la vita più facile ai giocatori che praticano calligrafia e gioielli. Il processo di macinazione e foratura sarà notevolmente accelerato, con la possibilità di consumare tutti gli ingredienti che desideri contemporaneamente. I componenti verranno anche separati estendendosi nell’interfaccia, ad esempio utilizzando “Shadowlands Prospecting”.

attrezzatura artigianale

Ogni personaggio avrà tre slot aggiuntivi:

posto per uno strumento.

Due slot per accessori.

Pertanto, il fabbro non avrà più bisogno di un martello nel suo inventario, dovrà solo metterlo sul tuo personaggio. Non c’è nemmeno bisogno di attrezzarsi con una canna da pesca perché puoi attrezzarla in qualsiasi momento!

Questo equipaggiamento sarà visibile sul tuo personaggio e porterà vari bonus, soprattutto al gruppo.

32, 34 e 36 nuove borse di borse couture

Dragonflight porta 32 e 34 nuove borse Tailor. Questa è la borsa Wildercoth (verde) e il pacchetto Azureweave (blu). Certo, c’era già Borse WoW 34 slot (Il bagaglio di pazzi e la borsa incontaminata di papà), ma è stato molto difficile da ottenere.

Nota che ci sono altre 36 borse per slot, ma queste sono borse inventate. Questa è la borsa del rilevatore Simply Stitched e la borsa del rilevatore Chronocloth. Quindi il sarto potrà fornire questo tipo di borsa anche ad altri giocatori.