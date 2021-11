Immagine – massiccia, protesta, contro, salute italiana, pass? No, una parata techno a Zurigo

Diversione – Presentata come prova della grande manifestazione in Italia contro il Pass Sanitario. È stata scattata molti anni fa durante una grande festa techno in Svizzera.

Dal 15 ottobre i dipendenti italiani dovranno munirsi di tessera sanitaria in tutti i luoghi di lavoro. Tutto questo si sta concretizzando e sta creando ondate d’oltralpe dove le manifestazioni dei giorni scorsi si susseguono. Questi raduni hanno fatto eco alla lotta degli oppositori del PAST stabiliti in Francia, quindi le immagini e i rapporti sono stati riportati sui social network sulla situazione nei nostri paesi vicini.

Tutte le informazioni su Verifiers, TF1, LCI e LCI.fr Team di verifica generale della verità dello staff editoriale.

Nonostante la diffusione di foto e video completamente reali, è stato realizzato uno scatto impressionante è stato rapito Per sostenere la causa del nemico. Inquadratura in bianco e ripresa dalla sommità di un edificio, che mostra una grande folla che si riunisce e attraversa un ponte. Non è possibile localizzare il terreno di molti partecipanti. Problema: questa è una foto scattata nel 2018, in Svizzera, come parte di una festa techno molto festosa.

Un cliché di tre anni

Quando immagini come queste circolano online, è sempre utile cercare sottosopra per trovare eventi passati. Con questo scatto, questo metodo è definito in quanto ci vengono dati risultati diversi. Molti giornali svizzeri hanno effettivamente pubblicato questa foto sul loro sito, che a quanto pare non era niente di recente. Ci vogliono ancora alcuni minuti per identificare il fotografo. Nella mitologia, i media svizzeri Il romanziere Indica che dietro il movente c’era un particolare Ennio Linza. Un altro indizio che ci porta a quale agenzia ha detto a questa folla: Keystone Ats. Il suo lavoro è accuratamente archiviato lì, quindi non manchiamo mai di metterci le mani sopra La versione originale del film, Con una cornice leggermente più ampia. Il mito non è chiaro: “Sabato 11 agosto 2018, a Zurigo, in Svizzera, un’esibizione aerea di centinaia di migliaia di partecipanti che ballano per le strade durante l’annuale Dance Music Parade, 27th Street Parade”.

Per saperne di più Governo-19: gli auto-esami non ti permetteranno di ottenere un lasciapassare per la salute da questo venerdì

Health Pass: il governo consente l’estensione fino al 31 luglio 2022 READ Video - Lady Gaga mostra il suo eccellente accento italiano nel trailer di "House of Gucci"

A parte una data molto più antica delle manifestazioni italiane, si vede che questo incontro non ha nulla a che vedere con la manifestazione di chi si oppone alle misure sanitarie. Ogni anno, la “Street Parade” ha visto migliaia di persone marciare e ballare al ritmo della musica techno durante il loro viaggio per Zurigo. Un evento che si svolge in Svizzera, e che ha riunito quasi un milione di partecipanti durante le edizioni più seguite. Quindi, questo cliché, in una versione un po’ scolpita, si è diffuso nei giorni scorsi sui social in maniera del tutto sbagliata. Se le proteste contro il Pass Sanitario avvengono in Italia, non ha nulla a che fare con la foto di questa folla enorme e di questi assembramenti, che non hanno unito molte persone.

Vuoi farci delle domande o vuoi fornirci informazioni che ritieni inaffidabili? Sentiti libero di scriverci a lesverifiers@tf1.fr. Puoi trovarci anche su Twitter: dietro l’account c’è il nostro team verif_TF1LCI.

Nello stesso caso

Articoli più letti Covid-19: “Dobbiamo passare da un pass sanitario a un pass per i vaccini”, crede Martin Blachier Direct – Govt: oltre 14.600 casi in 24 ore, indicatori in aumento Live – Maine: Jagger, 17 anni, ammette di aver mentito Ansiosa sparizione a Landes: ritrovata giovane donna RIVELA – “Ballando con le stelle”: Tayc, Bilal, Michou e Aurélie Pons qualificati per le semifinali, eliminata Tida van Dees

Abilita JavaScript per vedere Commenti forniti da Disqus.