Tra 1.000 anni, un essere umano dovrebbe assomigliare a Mindy

Per sviluppare questa immagine del robot, l’azienda ha raccolto molte ricerche scientifiche e opinioni di esperti, quindi ha utilizzato un designer 3D. “Il corpo è cambiato fisicamente a causa dell’uso costante di smartphone, laptop e altre tecnologie”, ha dichiarato il vettore in un comunicato stampa. Citato da “I care”.

L’uso estensivo delle nuove tecnologie, infatti, non sarà privo di conseguenze fisiche e cinetiche. “Sedersi davanti al computer in ufficio per ore significa anche che il busto è tirato davanti ai fianchi piuttosto che impilato dritto e allineato”, osserva Caleb Backe, un esperto di salute e benessere che ha collaborato con il servizio di inoltro gratuito.

Uno smartphone può renderci stupidi? Insegnanti e genitori la notano da tempo: i giovani sono sempre meno interessati. È colpa dello smartphone? sì ! Un recente studio sugli adolescenti ha confermato che più tempo trascorrono sui loro telefoni cellulari, più difficile è concentrarsi. Che logicamente può essere dannoso per l’apprendimento: come ricordi una lezione se non sei realmente presente al momento del corso?

In futuro, gli esseri umani potrebbero sviluppare una palpebra interna più grande per proteggersi dalla sovraesposizione alla luce degli schermi

Un gomito piegato a un angolo di 90 gradi

Un’altra modifica del corpo legata alla nostra dipendenza da smartphone: anche i futuri esseri umani potrebbero piegare permanentemente un gomito a 90 gradi.