Ricercato Procuratore della Corte Penale Internazionale in Russia: “azioni inaccettabili”

ILL’ICC ha dichiarato di essere “inflessibile” dopo che Mosca ha inserito il suo procuratore Karim Khan, che ha emesso un mandato di arresto per Vladimir Putin, nella lista dei ricercati della Russia. La Corte penale internazionale considera queste misure inaccettabili. Il tribunale dell’Aia ha affermato in una dichiarazione che il tribunale rimarrà determinato a svolgere il suo mandato legale per garantire la responsabilità per i crimini più gravi.

Il 17 marzo la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto contro Vladimir Putin, accusato di un crimine di guerra per la “deportazione illegale” di migliaia di bambini ucraini dall’invasione dell’Ucraina del febbraio 2022. Mosca ha respinto le accuse. La corte ha aggiunto di “essere a conoscenza ed essere profondamente preoccupata per le misure coercitive ingiustificate e inappropriate presumibilmente prese contro i funzionari della CPI (…) dalle autorità della Federazione Russa”.