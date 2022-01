Rilascio imminente di una scheda grafica con più memoria

Nvidia sta per rilasciare una nuova scheda grafica Nvidia RTX 3080. A differenza della versione classica, questa scheda trasporterà 12 GB di VRAM, ovvero 2 GB in più rispetto alla versione già in commercio.

Il nostro collega VideoCardz ha una foto ufficiale diNuova scheda grafica Nvidia RTX 3080 da 12 GB di RAM. Questo è un modello FTW3 personalizzato Ultra de chez EVGAE sappiamo già molto di lui.

Quindi questa scheda grafica non si integrerà solo 2 GB di VRAM aggiuntiva per Rispetto al classico RTX 3080, ma offrirà anche un file Bus di memoria a 384 bit più grande. Ciò aumenterà la larghezza di banda della memoria, quindi la scheda sarà più veloce. Troveremo anche GPU GA102 aggiornata con 8960 CUDA Corecontro 8704 per il classico RTX 3080. Il miglioramento delle prestazioni è logicamente accoppiato con un aumento dei consumi. Il TDP sarà regolato a 350 W in questo modello, rispetto ai 320 W dell’attuale RTX 3080 da 10 GB.

Un rilascio imminente della nuova scheda grafica Nvidia?

Secondo le informazioni di VideoCardz, oggi Nvidia potrebbe annunciare la nuova RTX 3080 12GB tramite Comunicato stampa alle 15., ora francese. Al momento non abbiamo indicazioni sul suo prezzo, ma dovrebbe essere leggermente superiore al modello attuale.

Ricordiamo che l’RTX 3080 da 10 GB viene venduto tra 1.200 euro e 1.600 euro per i modelli personalizzati, quindi potrebbe essere Questa nuova versione viene offerta a circa 1.600 euro per i modelli più costosi. È probabile che l’attuale carenza di semiconduttori globali faccia salire i prezzi e si prevede che le scorte si esauriranno molto rapidamente.

Oltre all’RTX 3080 da 12 GB, Nvidia ha recentemente annunciato una nuova versione RTX 3050, una GPU a meno di 250 euro per giocare in Ray Tracing in Full HD a 60 fps. Anche il colosso americano dovrebbe cedere Maggiori dettagli sulla nuova RTX 3090 Ti entro fine mese, perché questo sarà È previsto per il 27 gennaio. Tuttavia, Nvidia ha già annunciato la maggior parte del Caratteristiche tecniche della sua possente bestia al CES 2022.

fonte : Schede video