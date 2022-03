Windows 11, l’Explorateur de fichiers prend en charge les onglets

Dedicato alla discrezione di Microsoft, presenta il prezzo in carica per gli utenti e l’Explorateur de fichiers di Windows 11. C’est un’auto a sorpresa imposta un’été abbandono il ya longtemps et Microsoft non risponde a questo problema.

En réalité ce projet a seulement été mis entre parenthèse. Il s’avère que la Preview a plus récente de Windows 11 publiée au travers du canal Dev propone un prezzo on charge des onglets.

Windows 11 build 22572 débarque, Microsoft introduce le nuove applicazioni

Cela concerne l’Explorateur de fichiers. Par contre cette fonctionnalité n’est pas Activée par défaut. Ceci s’explique probablement par le fait que son développement est toujours en cours et que nous sommes devant une première version.

À première vue, l’Explorateur de fichiers ne change pas. Nous avons seulement l’arrivée d’onglets sur le haut de son interface utilisateur. Microsoft è rimasto discreto al suo posto. Pour l’instant le dossier reste mystérieux et des question sont sans réponse. Nous n’avons pas exemple aucune information sur le calendrier de publication ?

Faut-il espérer son déploiement « Grand Public » in occasione della pubblicazione di Windows 11 22H2 ? C’est possible mais il n’y a rien de certe.

Windows 11 e altri dispositivi.

Il prezzo en charge des onglets est une fonctionnalité très demandée. Populaire auprès des utilisateurs de Windows in cui non c’è naissance a un primo tema chiamato Imposta sotto Windows 10. Microsoft ha una proposta in più a livello globale. Sets n’a pas apporté les onglets uniquement à l’explorateur de fichiers. La funzione che interessa tutte le applicazioni in Windows 10.

L’idée a finalement été abandonnée car Imposta engendrait en l’état d’importants problèmes de compatibilité. Microsoft avait cependant promis qu’il continuerait de travailler sur la question sans autre precisione.

En 2018, la firme avait déclaré

Merci pour votre soutien continu aux ensembles des test. Nous continuens de recevoir des commentaires précieux de votre part alors que nous développons cette fonctionnalité, ce qui nous permet de vous assicurar la meilleure expérience possible une fois qu’elle sera prête à être publiée. À partir de cette version, nous mettons Sets « en pause » pour continue à la rendre géniale. Sulla base dei commenti, alcune scelte sulle lesquelles nous concentrons inclusi i miglioramenti della concezione visuelle e la suite di integrazione di Office e Microsoft Edge per migliorare il flusso di lavoro. Si vous avez testé sets, vous ne le verrez plus à partir de la version d’aujourd’hui.”

Fonte : Twitter