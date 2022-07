Bol.com ritirerà i pacchi dagli stessi partner commerciali

Il commerciante di e-commerce bol.com ha recentemente creato la startup Ampère. La nuova società sarà utilizzata per ritirare i pacchi dai partner commerciali. Ciò significa, afferma Paul, che “la logistica è meglio allineata ai desideri dei clienti e c’è maggiore flessibilità e servizio per i partner commerciali”. Ampère ha recentemente iniziato a raccogliere pacchi da partner commerciali nella regione di Utrecht. Il servizio di amplificazione sarà ampliato nei prossimi mesi. Dopo il ritiro, i corrieri della nuova società portano il pacco in un magazzino di ritiro per un’ulteriore distribuzione. Inoltre, solo i venditori che utilizzano il proprio servizio logistico Invia tramite bol.com + possono utilizzare il servizio. Oltre a ritirare i pacchi tramite Ampère, bol.com continua a utilizzare anche altri corrieri per il ritiro dei pacchi. I camioncini Ampère funzionano principalmente con HVO, un carburante diesel rinnovabile e sostenibile a base di oli vegetali. Domani, la maggior parte degli autocarri sarà elettrica. Tutti i pacchi dei partner commerciali vengono raccolti in modo climaticamente neutro da Ampère.