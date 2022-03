Sony Interactive Entertainment ritira PlayStation de Russie L’Ukraine estime que mener ces actions va conduire les citoyens russes tre plus proactifs pour force l’arrt de la guerre

Sony Interactive Entertainment sospende tutte le spedizioni di logica e materiale rispetto alla Russia e al mercato PlayStation locale.

Le vice-premier ministre ukrainien et ministre de la transformation numrique, Mykhailo Fedorov, a suggr cette decision le 2 mars. Invia un tweet all’intenzione di XBox di Microsoft e Playstation di Sony, dichiarando: Vous tes Certainement au courant de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. La Russie dclare la guerre non pas l’Ucraina mais tout le monde civilis. Si vous soutenez les valeurs humaines, vous devriez quitter le march russe ! .

Au tweet en question tait joint une lettre signe par son nom et adresse toutes les socits de dveloppement de jeux et les plateformes d’esport :

La Fdration de Russie a men une attaque militaire scandaleuse dans mon pays ! Imaginez, en 2022, des missiles de croisire attaquent des quartiers rsidentiels, des gardaries et des hpitaux au cur de l’Europe.

Les force armes et les citoyens dfendent l’Ucraina jusqu’au bout ! Le monde entier repousse l’agresseur par l’imposition de sanzioni – l’ennemi doit subir des pertes importantes. Mais nous avons besoin de votre Assistance – en 2022, les technologies modernes sont probablement la meilleure rponse aux chars d’assaut, lance-roquettes multiples et missili.

Je suis sr que vous n’allez pas vous contenter d’entendre, mais vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour protger l’Ucraina, l’Europe et, enfin, le monde dmocratique dans son ensemble d’une autographer. cet effet, j’en appelle un bloc temporaire des comptes russes et bilorusses, un bloc temporaire des partecipazioni des quipes russes et bilorusses dans tous les vnements internationaux d’esport et une annulation des vnements ayant lieu sur bilorses ses ter.

Nous sommes persuads que de telles actions vont motiver les citoyens de la Russie proactivement arrter cette agression militaire honteuse .

Sony a rpondu quelques jours plus tard en ces termes :

Sony Interactive Entertainement (SIE) si unisce alla comunità mondiale per l’appeler la paix in Ucraina. Nous avons sospendere la libreria di tutto hardware e software, il lancio di Gran Turismo 7 e le operazioni sul Playstation Store in Russia.

Pour apporter son soutien l’aide humanitaire, Sony Group Corporation annonce un don de 2 milioni di dollari l’Agence des Nations unies pour les rfugis et l’ONG internationale Save the Children afin de supporter les victimes de ces tragdies

La dcision ne bloquera pas les PlayStations en Russie, mais significante que les habitants ne pourront pas acheter de nouveaux jeux ou kits.

Microsoft a fait de meme lorsqu’il a annonc la sospensione de toutes les nouvelles ventes en Russie la semaine dernire, et les principaux diteurs de jeux ont gallement quitt la Russie.

Il suggerimento del ministro Fedorov selon laquelle il pourrait tre possibili d’entraner les Russes dans une action qui les verrait prendre des mesures pour arrter la guerre a gallement vu Netflix quitter le pays.

Amazon a fait de mme, annonant qu’il suspendrait Prime Video en Russie et arrterait les livraisons de produits, suite une decision antrieure de ne plus signer de clients Amazon Web Services dans le pays.

Mais le ministre a continu d’crire davantage d’entreprises technologiques dans l’espoir qu’elles quittent la Russie ou travaillent plus dur pour l’Ukraine ou mme les deux. Ces derniers jours, il a demand Union Pay, Intel et Hitachi de dconnecter Poutine.

Fedorov a gallement remerci PayPal d’avoir apport ses services en Ucraina et alu Elon Musk pour avoir livr les metteurs-rcepteurs Internet via satellite Starlink promis : Nous avons reu le deuxime envoi de stazioni Starlink*! Elon Musk a tenu parole! Merci d’avoir soutenu l’Ucraina et la paix dans le monde entier .

Le 5 mars, dans une srie de tweets, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a dclar que la socit se concentrait sur la cyberdfense et surmontait le brouillage des signaux dans le cadre de Certainvasion en cours de l’Ucraina : term la Rusin proximit des zones de conflit taient bloqus pendant plusieurs heures daffile , a dclar Musk.

Musk a gallement afferma che Starlink est le seul systme de communication non russe qui fonctionne encore dans certees party de l’Ucraina, donc la probabilit d’tre cibl est leve . Aussi, Musk a demand aux utilisateurs dacter Starlink uniquement lorsque cela est ncessaire et de placer lantenne aussi loin que possible des personnes et de placer un camouflage lger sur lantenne pour viter la dtection visuelle .

En rponse aux utilisateurs de Twitter soulignant que les medias russes sont de la propaganda, Musk a rpondu quil pensait que toutes les sources dinformation faisaient de la propagande dans une suree mesure, et certees le faisautres plus que. Aussi, Musk a dclar que Starlink ne bloquerait pas les sources d’information russes de son rseau sauf sous la menace d’une arme, en ajoutant: Dsol d’tre un absolutiste de la libert d’expression. L’Union Europenne a cherch empcher les radiodiffuseurs contrls par l’tat russe, tels que Russia Today et Sputnik, d’oprer dans ses pays. Cette interdiction s’tend aux fournisseurs de services Internet ainsi qu’aux socits de tlvision par cble et par satellite.

