WhatsApp dovrebbe presto aggiungere una funzionalità tanto attesa

Whatsapp espande la possibilità di trasferire le chat da un sistema operativo all’altro.

WhatsApp consente già di trasferire le chat da iOS a dispositivi Samsung o Pixel, ma il contrario non è ancora possibile. Ma la prossima beta di WhatsApp iOS dovrebbe cambiarlo.

Importa la cronologia delle chat da Android

Gli utenti di WhatsApp possono eseguire il backup della cronologia delle chat. Tuttavia, è possibile ripristinare questi backup solo dalla stessa piattaforma. Quindi, gli utenti che migrano da un sistema operativo a un altro non hanno un modo ufficiale per importare i loro messaggi importanti… Buone notizie, il team di WABetaInfo Individuata una nuova versione beta di WhatsApp iOS 22.2.74 che potrebbe cambiare le regole del gioco.

“WhatsApp ha appena inviato un nuovo aggiornamento tramite la beta di TestFlight, portando la versione alla 22.2.74. La versione elencata nelle impostazioni di WhatsApp è la 2.22.2.74”, fa riferimento a WABetaInfo. L’ultima versione beta della piattaforma offre la possibilità di migrare la cronologia delle chat da iOS a dispositivi Samsung. Allo stesso modo, sarà possibile trasferire la cronologia delle chat da Android a iOS.

Vai all’app iOS richiesta

Prima di iniziare il processo, WhatsApp chiederà all’utente il permesso di importare la cronologia chat. Inoltre, WhatsApp da solo potrebbe non essere sufficiente per sfruttare questa nuova funzionalità. In effetti, WABetaInfo specifica che l’app Passa a iOS sarà necessaria per migrare la cronologia delle chat.

Questa funzione non è attualmente disponibile e richiederà del tempo per raggiungere gli utenti finali. Infatti, secondo un’analisi WABetaInfo, i beta tester non hanno ancora accesso a questa versione di prova. Allo stesso modo, i sistemi operativi supportati sono ancora sconosciuti.