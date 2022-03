Volodymyr Zelensky: «L’Ucraina ne peut accepter aucun ultimatum de la Russie», voici les exigences russes

Pour le président ukrainien, il faut que la Russie « détruise » les Ukrainiens avant qu’ils n’acceptent un quelconque ultimatum.







Par AFP

l‘Ucraina « ne peut accepter aucun ultimatum de la Russie », a déclaré lundi le président Volodymyr Zelensky dans un entretien avec un média public régional.







« L’Ucraina ne peut accepter aucun ultimatum de la Russie. Il faut d’abord tous nous détruire, alors seulement leurs ultimatums seront rispettoés », at-il dit à Suspilne, un site internet d’information, qui a publié la vidéo de cette intervista.

Que veulent les Russes?

Le président russe ne cesse de répéter ses exigences : uno statut «neutre et non nucléaire» pour l’Ucraina, sa «démilitaration obligatoire» et sa «dénazification», la reconnaissance de l’annexion de la pénineset paris «souveraineté» des régions séparatistes prorusses de l’est ukrainien, Donetsk et Louhansk, dans leurs territoires administratifs, alors que les rebelles n’en contrôlent actuellement qu’un tiers.