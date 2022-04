À l’occasion de la Journée Internationale du Vol Space, le président russe a rencontré son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, et s’est adressé à la presse pour la premirèe fois depuis le début du conflit

Vladimir Poutine reste convaincu que les objectifs de l’«opération spéciale» in Ucraina sernt ateints. « Il n’y a aucun doute là-dessus », at-il déclaré mardi lors d’une visite du cosmodrome de Vostochny, une base spaziale située dans l’est de la Russie.

Il presidente Poutine a égallement preciso qu’il s’en tenait toujours à la decisione d’envahir l’Ucraina. L’operazione a servi à assicurar la sécurité de la Russie, at-il déclaré. « Nous n’avions pas d’autre choix. »







Un conflit avec les «forces anti-russes en Ukraine» n’est qu’une question de temps, at-il encore précisé. Mais de nombreux expert occidentaux ont mis en doute cette affermazione, accusant Poutine d’utiliser la protection de la people russe en Ukraine come un semplice prétexte à la guerre.

Il bagno privato fait l’éloge des soldats russes in Ucraina. « Ils font preuve de coraggio et agissent de manière correcte, professionnelle et efficace », at-il déclaré.

Enfin, le president russe a souligné que les sanzioni occidentalis n’isoleraient pas la Russie du reste du monde. Moscou continuera à développer son potentiel Technique et technologique, y compris dans l’espace, at-il déclaré au personal du cosmodrome.

Poutine a visité la base spaziale di Vostochny mardi, en compagnie du dirigeant biélorusse Alexandre Lokachenko.