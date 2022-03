Doppio topo per versare il ministro dell’Interno in italiano. Il viaggio di Matteo Salvini sulla frontiera polonaise a tour fiasco, a maire lui ayant vertement rappelé son récent pass “supporter” de Vladimir Poutine.

Matteo Salvini ha inviato piège ses anciennes sympathies al Presidential Russe se referrer. Nel 2014, nel patrocinio della Lega – la parte ufficiale del nord deven degli autonomisti nel movimento principale dioxtrême itoline – navvait pas méchés mots.

Affermando figlio soutien à lnannexion de la Crimée en 2014 o dnononçant ce qu’il appelle la “dittatura” de Bruxelles in l’Union European, l’ancien minister in l’Intereur itali n’a jamais manqué de faire collezione di t-shirt di appel à l’efigie du maremre du kremlin pour aficer opinioni.

Ma è così con uno “portiere di piccione” Nel fascicolo dell’assemblea russo-ucraina del conflitto passa il Prix de ses amitiés. Contatta il tuo avis – même, semble-t-il, celui de l’ambassade d’Italie in Ucraina – in enterprise un voyage en Pologne. Questo è l’accompagnamento Nel petit group le organizzazioni umanitarie dei presentatori sono italianerrivé Attualmente, una piccola villa qui accueillerait environ 40 000 rifugiés venus de l’Ukraine toute proche.

Après avoirrmerciés ONG italians ilor aide, chosse sont g pourtés for the leader politique. Wojciech Bakun, per gentile concessione del diritto nazionalista polonaise e maire de la Ville, iniziò una specie di canottiera in bianco in soggiorno. Il mimo è sul ritratto di Salvini in un tweet dell’inviato del 2014 al posto di Rouge de Moscou.

Il nome “tweet” fa parte del nome di dominio pubblico dello Chef du. In questo caso, il donatore composito è il “dittatore” bruxelles.

⁇

© twitter

“Jai apris ce matin que vous alliez visitatore ma ville”an alors tonné le maire. “Conservo la tua come un’insolenza parte della tua, come ai-je dicidés tuo mallot ma leffigi il tuo elettore ami Poutine e il tuo invito a visitare un centro rifugi ds dalquel settanta milioni di vittorie. ” Parti sous les hues de la foule, le leader occidental n’itait pourtant pas au bout de ses pines.

Dnds lendemain de sa déconve poln polonaise, voici quéclate un autro polmique qui maintient, bi malgré lui, Salvini è uno dei tuoi medium italiani: l’faire du blouson.

Habitué à fire passer des message for si tenes – chemisettes estivale flanques du drapeau italian or l’inzigne d’n corps militeire, doudounes diever bardes dinesign divers et varietus – Matteo Salvini arboit son “viaggio de la luccio” it Pologne è una giacca a vento couvert de sponsors. Notazione figurativa nel logo del tendone nelle colonne Colmar et cel d’automobile Audi.

Des sponsors quote your passerby à exprimer leor courroux, vent debout contre “La tua forma di promozione è la politica personale personale dell’italiano o il quelque di que so soit.”

Un coup de rigle sur les dogts également infligé à Salvini per l’Agence regialen des urgences (Areu), un fil dele de l’aide durgrgence de la regiionn Lombardie, in un testo incendiario. Con l’aiuto di questa démarche polonaise, ils ontcciris that anoraks nétaient pas en vente libre, mai donnés en dotation aux seals personal lignes. “Lagence de la rgion è finanziariamente per chi contribuisce, ma io non sono una privacy aziendale”ont-ils rappelé in conclusione.

Une bien mauvaise semaine sachve pour matteo salvini. Entre tee-shirts passé e anoraks du present, qui si assemblano che fa parte dei più probabili vestimentari.