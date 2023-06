Vittoria per l’italiano Francesco Bagnaia in casa, Johan Sarko sul podio

Via Le Figaro con AFP

Il pilota della Ducati ha superato Jorge Martin e il francese Giorgo al Gran Premio d’Italia questa domenica.

L’italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ha vinto domenica il Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento della stagione MotoGP sul circuito del Mugello, davanti allo spagnolo Jorge Martin e alla Ducati-Bramac del francese Johan Sarko. Il campione del mondo in carica, che ha ottenuto la sua terza vittoria dell’anno per unirsi alle decine di migliaia di DeFosi, ha avuto la possibilità di aumentare il divario nella classifica provvisoria con il suo vice italiano Marco Pescechi (Ducati-VR46). 8a domenica. Un altro francese Fabio Quartararo (Yamaha) è arrivato 11°.

Bagnaia, che sabato ha conquistato la pole position dopo aver battuto il record sul giro del circuito toscano il giorno dopo la sua vittoria in volata, ha parlato della superiorità della sua Ducati ufficiale, che ha dominato la gara dall’inizio alla fine. L’australiano Jack Miller (KTM) ha ottenuto brevemente il primo posto dopo un inizio fragoroso, ma “Pekko” ha rapidamente riconquistato il comando e ha ottenuto la 14a vittoria della sua carriera in MotoGP.

Martin è riuscito a destreggiarsi tra qualche giro per rimanere in contatto, ma il distacco si è inesorabilmente ampliato man mano che la gara procedeva. Sarko, partito nono, ha mancato completamente la partenza ed è sceso al 12° posto. Ma ogni tanto riusciva a rimonta pazzesca. Al quinto round era già al sesto posto. Successivamente, i due fratelli Marquez, Marc (Honda) e poi Alex (Aprilia), hanno approfittato della caduta per ritrovarsi ai piedi del podio.