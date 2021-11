Video – Lady Gaga mostra il suo eccellente accento italiano nel trailer di “House of Gucci”

I media italiani l’hanno soprannominata Lady Gucci. Chi altro se non Lady Gaga può interpretare l’ex moglie di Mauricio Stuck sullo schermo? La cantante americana presenta i suoi lineamenti a Patricia Regiani, che negli anni ’90 ha commissionato l’omicidio di un uomo d’affari italiano per proteggere l’eredità delle figlie.

Sembra che questo personaggio torni a casa da Lady Gaga dopo l’evento È nata una stella, Ha dipinto le sue radici italiane per lavorare sul suo accento. “Questa è dinamite, quella ragazza”, Puoi lasciare Jared Leto irriconoscibile sotto un arredamento impressionante. “Ha il diavolo nel suo corpo”, Concorda un autista Adam assegnato alla pelle dell’erede di un impero familiare simile al lusso italiano. Un lusso che si presenta riccamente al ritmo di Il cuore di vetro Dal calore del famoso Studio 54 di De Blondie, New York, alle piste da sci delle Alpi.

Le parole denaro, famiglia, potere, tradimento, sesso, fede, ambizione e omicidio si susseguono in larga misura mentre dichiarano il colore. Il cocktail promette di esplodere e sbriciolarsi mentre il suo cast impressiona. Ridley Scott si circonda di attori famosi per raccontare la storia di questo clan come nessun altro. Nei titoli di coda sono apparsi anche Jeremy Irons, Al Pacino e Camille Cotein La casa di Gucci.

Ma per cogliere il punto di vista della donna francese nel trailer, è meglio che ti interessi. Sì, è una bellissima bionda che sta a letto per 1’24 minuti. Stella di Dieci per cento Include l’ultima amica di Maurizio Gucci, Paola Franchi. Dal 24 novembre, a dire che non vediamo l’ora di vedere Lady Gaga affrontarlo al cinema, non è un bar.