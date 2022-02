USA – Wall Street Values ​​​​(Aggiornato) – 02/04/2022 alle 13:10

(Aggiornato con le quotazioni di futures su indici, GE, Bristol-Myers, Oil, Ford, Snap, Pinterest e Amazon Forfront)

PARIGI (Reuters) – I migliori titoli da tenere d’occhio venerdì a Wall Street con i principali futures su indici che puntano a un’apertura dello 0,4% per il Dow Jones .DJI e dello 0,2% per lo Standard & Poor’s 500 .SPX, mentre il Nasdaq .IXIC è possibile guadagnare 0,3%:

* AMAZON AMZN.O – Giovedì il colosso statunitense dell’e-commerce ha registrato un profitto trimestrale superiore alle attese e ha annunciato prezzi di abbonamento più elevati per il suo servizio di punta negli Stati Uniti per compensare l’aumento dei costi di consegna e degli stipendi. Il titolo del gruppo è balzato del 13% nel trading pre-mercato.

* FORD MOTOR FN – Giovedì la casa automobilistica ha riportato utili trimestrali inferiori alle attese e ha affermato di aspettarsi una ripresa più lenta della produzione automobilistica quest’anno rispetto alla rivale General Motors GM.N. Le azioni Ford sono scese del 5,9% nel trading pre-mercato.

* I titoli legati al petrolio come Schlumberger SLB.N, HALLIBURTON HAL.N, APA APA.O, LAREDO PETROLEUM LPI.N, CALLON PETROLEUM CPE.N e SM ENERGY SM.N stanno guadagnando tra l’1% e il 2% in pre- mercato Sulla scia dell’impennata dei prezzi del greggio, che da ottobre 2014 hanno raggiunto livelli elevati a causa delle tensioni geopolitiche e di una tempesta invernale negli Stati Uniti. Il greggio Brent viene scambiato a circa $ 92 al barile, mentre il greggio US West Texas Intermediate viene scambiato a oltre $ 91 al barile.

* ACTIVISION BLIZZARD ATVI.O, che è in fase di acquisizione da parte di MICROSOFT MSFT.O, giovedì ha registrato entrate trimestrali rettificate inferiori al consenso, in parte a causa delle minori vendite del suo gioco “Call of Duty” nel contesto di deregolamentazione sanitaria.

*SNAP SNAP.N – Il social network ha annunciato giovedì che la sua attività pubblicitaria si è ripresa più velocemente del previsto dalle modifiche alle norme sulla privacy imposte da APPLE

AAPL.O. Il gruppo ha inoltre presentato le previsioni per il trimestre in corso, che hanno superato le aspettative degli analisti. Snap stock è aumentato del 48% nel front yard trading, dirigendosi verso la sua migliore performance giornaliera dalla sua IPO nel 2017.

* PINTEREST PINS.N – Giovedì il sito di condivisione di foto ha pubblicato il suo primo utile netto per l’intero anno sulla scia di un forte aumento delle entrate pubblicitarie che ha aiutato il gruppo a superare le aspettative di Wall Street nel quarto trimestre. Il titolo è balzato del 15,4% nel trading pre-mercato, dirigendosi verso la sua migliore performance giornaliera in 15 mesi.

* META PLATFORMS FB.O – La Competition and Markets Authority (CMA), l’autorità britannica per la concorrenza, ha annunciato venerdì di aver inflitto una sanzione di 1,5 milioni di sterline (1,7 milioni di euro) alla casa madre di Facebook per violazioni legate all’acquisizione di Giphy , la piattaforma fotografica Animation.

* General Electric – Consiglio di amministrazione di EDF

EDF.PA deve convalidare lunedì il riacquisto delle attività nucleari del gruppo statunitense General Electric, scrive venerdì il quotidiano Les Echos specificando che il gruppo generale dovrà pagare 273 milioni di euro per l’operazione.

* NIKE NKE.N – Il produttore statunitense di attrezzature sportive ha annunciato giovedì che farà causa a StockX, una piattaforma di e-commerce accusata di utilizzare il marchio Nike, senza autorizzazione, per commercializzare scarpe da ginnastica virtuali sotto forma di asset digitali chiamati token non fungibili. (NFT).

* Bristol-Myers Squibb BMYN ha registrato un profitto trimestrale leggermente migliore del previsto venerdì sulla scia delle forti vendite di Eliquis e del farmaco antitumorale Opdivo.

* PFIZER PFE.N – Il laboratorio francese Valneva VLS.PA e il suo partner statunitense Pfizer hanno annunciato venerdì nuovi dati positivi di Fase 2 per un vaccino candidato contro la malattia di Lyme.

* NOVAVAX NVAX.O – Il laboratorio ha annunciato giovedì di aver ricevuto il via libera dall’Autorità sanitaria della Nuova Zelanda per il vaccino Nuvaxovid COVID-19 per adulti.

* ICE.N Interchange – CFRA aumenta il suo parere sul valore di “comprare” rispetto a “detenere”.

