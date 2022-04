Une exprience franco-italienne arricchissante pour quatre lives d’Abbeville

Il Giornale d’Abbeville Guarda il tuo atto

Suivre ce media

Toinin, Camille, Ninon e Valentin sono tutti compagni italiani. (© Le Journal d’Abbeville)

La lirica Boucher-de-Perthes d’Abbeville (Somme) a (enfin) été intégré au project Transalpe. Un dispositibly mobilitare individualmente divelive moienne durée (3 à 5 semaines) che è l’indirizzo aux lysines tudiant litalin.

Professional d’Italien à la cité scolaire, Marie-Sophie Gouin indique: «c lasta premier fois que la Somme est retenue dan dispositif. Le Rectorat a œuvré en partenariat avec l’Education nationale du Piimont et nos propone di partecipare al fivrier 2021.

Seal hic: il dispositif était limit at quatre lives per il lycée abbevillois. U Huit élives aitaient intéressés e jai eu la tâche ingrate d’in selection quatre. Abbiamo un effetto stimolante su qualsiasi parte dell’où gesso italiano delive devait expliquer sa motivazione. ⁇

Prvu à l’automne dernier, projeet a été reporté en raison de la pandémie. Toinin, Camille, Ninon e Valentine, lycens retenus, sul finale per renders italie en janvier e accuilir leurs homologues transalpins en fivrier e mars pendant trois semaines.

Lors de l’accueil des lycines italiens, la cité scolaire a contributor à la résite du projeet: «cela confirm volonté du lycée de favoriter l’ouverture à l’international. Lés Tablissement a pris incaricato di repas e transports des Italians »se llicignant.

Questo progetto è il mio énormément apporté. J’ai plus d’aisance à l’oral, j’ai gagné en spontanity e j’ai amélior considirability mon accent. ToininLicina

Un dispositif qui a permis aux lives de travailler on l’autonomie en grant eux-mimes déplacement, date in funzione della disponibilità delle famiglie. Sur place en Italie, licens ont suivi your cours avant de faire vivre leors comrades à la Française.

Deux Live with Sont Rendus ila Milan et deux à Turin comme Toinin qui était hibergéz chez son comrade Italian Logan on lace Mazeur. «Ce projet m’a énormément apporté. J’ai plus d’aisance à l’oral, j’ai gagné en spontanity e j’ai amélior considirability mon accent. ⁇

Video: en ce moment sur Actu

Di certo, queste relazioni pervadono au-del du dispositif e sui retrover lors des prochaines vacancy. È una novità: Transalp sera ha rinnovato in prima pagina le prochains où douze élives du lyc poure di settembre-ottobre.

Cet article vous a été utile? Puoi cercare questo titolo di pagina in altre pagine, o cercare nei log correlati, ma non hai l’autorizzazione per creare questa pagina. lun Atu . In un clic, iscrizione après, tu e recuperi i tuoi vils e marques preferiti più attivi.