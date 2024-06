Una sonda cinese viene lanciata dalla Luna con campioni dal lato nascosto

L’agenzia ufficiale Xinhua News Agency ha riferito che il modulo di ascesa della sonda cinese Chang’e-6 è stato lanciato martedì mattina dalla superficie della Luna, trasportando campioni raccolti sul lato nascosto della Luna, un risultato senza precedenti nella storia del pianeta. esplorazione umana della Luna. Citato dall’Amministrazione Spaziale Cinese.

Chang’e 6 è atterrato domenica nell’enorme bacino Antartide-Itkin, uno dei più grandi crateri da impatto conosciuti nel sistema solare, situato sul lato opposto, secondo l’amministrazione spaziale.

La missione della sonda, che dovrebbe durare 53 giorni, è iniziata il 3 maggio, con l’obiettivo specifico di raccogliere campioni. Per fare ciò, è dotato di una trivella per recuperare i campioni dal sottosuolo e di un braccio per raccogliere il materiale direttamente dalla superficie.

Dopo aver raccolto con successo i campioni, “la bandiera nazionale cinese trasportata dal lander è stata schierata per la prima volta sul lato nascosto della Luna”, ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua.

Gli scienziati ritengono che il lato nascosto della Luna – così chiamato perché non è visibile dalla Terra e non perché non cattura mai la luce solare – sia molto promettente per la ricerca, perché i suoi crateri sono meno coperti da antiche colate laviche rispetto a quelli sul lato visibile. .

I campioni prelevati dal lato più lontano possono fornire una migliore comprensione di come si è formato il satellite naturale della Terra.