Quiz: Mario + Rapids: Sparks of Hope – un secondo tiro di successo?

Storia dei pianeti

In questo nuovo Mario + Rapide, dovrai esplorare i pianeti e conoscere le guardie di ciascuno dei suoi luoghi. Le forze del male di Corsa hanno già preso il controllo di tutte le dimore della galassia e molti nemici sono dispersi. Corsa trae la sua forza dagli occhi ombre confuse E quindi la nostra lega di eroi deve espellere questo male per far sembrare i pianeti normali. Se questa storia non è troppo eccitante, è comunque una scusa onesta per divertirsi un po’, soprattutto perché l’umorismo è sempre lì.

Un gioco pieno di umorismo, è sempre divertente.

Famiglia ed essere familiare

I personaggi Mario, Luigi, Peach e Bowser sono noti a tutti e sono sempre felici di ritrovarli in nuove avventure. Le versioni dei Rabbids aggiungono un buon tocco di umorismo che apprezziamo immediatamente e questo è il caso di un nuovo arrivato chiamato Edge. Vari piccoli segreti e ricordi sono anche diffusi durante il gioco, come dover raccogliere monete rosse. Anche le fasi di esplorazione sono come piccole boccate di freschezza che ti permettono di riposarti tra le battaglie tattiche. In totale, ci sono cinque pianeti che possono essere raggiunti sotto forma di mondi aperti. Tutti offrono fantastici paesaggi da scoprire e alcuni enigmi facili da risolvere. Infatti, Mario + Rapids: scintille di speranza universi chiaramente menzionati Mario Galassia Basato su Mario Odisseadue giochi che hanno avuto un impatto positivo sul mondo di Mario.

Sviluppare e far avanzare i tuoi personaggi è importante.

Benvenuta innovazione

Per i giocatori abituati ai giochi tattici, li aspetta una bella sorpresa. in Mario + Rapids: scintille di speranzaLe caselle che normalmente consentono il movimento sono sparite. In alternativa, puoi navigare in una vasta area e provare diverse impostazioni prima di scegliere un’abilità di movimento. Inoltre, durante la tua avventura, scoprirai scintille che miglioreranno anche le tue abilità. Saper equipaggiare la giusta scintilla (una creatura nata dalla fusione di Lumas e Rabbids) può fare la differenza in un combattimento, quindi è meglio non trascurare la loro preparazione. In generale, le battaglie sono più dinamiche e fluide, il che è un buon punto da tenere a mente.

La scomparsa delle piazze porta una ventata di aria fresca al gioco.

Il gioco ha dei difetti, sono tutti uguali

Se è quasi garantito Mario + Rapids: scintille di speranza Troverà il suo pubblico, lo manterrà troppo semplice per le menti più acute. Il gioco è davvero generoso nei suoi obiettivi e questo è uno dei motivi per cui è così facile perdere interesse nel continuare ad avanzare. Durante le fasi di esplorazione, la fotocamera non funziona sempre in modo ottimale. Beep-O è anche molto loquace e a volte può essere fastidioso sopportare il diluvio di parole.