I giganti degli smartphone sono stati scossi da due marchi

Dopo mesi di calo, le spedizioni di smartphone in Europa ricominciano a salire. Honor e Realme stanno emergendo come nuovi terzi in grado di scuotere gli attori tradizionali del mercato.

IL Missioni Gli smartphone in Europa sono finalmente tornati a crescere nel primo trimestre del 2024, in crescita del 10% su base annua. Questo miglioramento pone fine a una serie di cali successivi a partire dal terzo trimestre del 2021.

Inoltre, molti dei principali attori del mercato, come Samsung, Apple e Xiaomi, vedono il loro dominio messo in discussione da nuovi dinamici concorrenti: Honor e Realme.

Insomma, ecco gli ultimi numeri Ricerca sul contrappunto.

Honor e Realme: i nuovi leader

Honor e Realme ottengono ottimi risultati. Honor, con una crescita del 67% su base annua, ha superato OPPO per la prima volta in Europa. I suoi nuovi modelli, tra cui Magic V2 e Honor 90, sono particolarmente apprezzati nell’Europa occidentale, dove le spedizioni sono raddoppiate. Inoltre, Honor ufficializzerà presto Honor 200 e 200 Pro.

Realme, dal canto suo, sta registrando uno sconcertante aumento del 59% delle spedizioni. Il marchio ha avuto una forte ripresa nell’Europa occidentale, soprattutto in Italia e Spagna, grazie alla serie C e al nuovo telefono Realme 12. Questo progresso rappresenta un forte ritorno dopo un periodo difficile nel 2023. Tuttavia, in Francia il marchio è quasi assente al momento.

In Europa le cose si stanno muovendo

La scena degli smartphone in Europa ha subito grandi sconvolgimenti. Oppo, OnePlus compreso, è stata costretta a ritirarsi da molti mercati a causa di controversie legali con Nokia, lasciando un vuoto che Honor e Realme hanno potuto sfruttare. Inoltre, Realme fa parte dello stesso gruppo di Oppo. Oppo si prepara al ritorno in Francia.

Nel frattempo Samsung ha riconquistato il primo posto in Europa, soprattutto grazie al successo della serie Galaxy S24. Tuttavia, nonostante l’aumento delle spedizioni del 7%, la concorrenza è ancora agguerrita. Apple, con un leggero calo dell’1%, attende il lancio dell’iPhone 16 per rilanciare le vendite, mentre Xiaomi continua ad avanzare nell’Europa occidentale, ma soffre nell’Europa centrale e orientale.

Infine, il mercato degli smartphone in Europa mostra segnali di ripresa. Dopo un anno particolarmente cupo nel 2023, la crescita registrata nel primo trimestre del 2024 porta nuova vita. Tuttavia, i volumi rimangono al di sotto dei livelli pre-pandemia e le prospettive rimangono caute.