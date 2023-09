Una madre influente è stata arrestata per abusi su minori negli Stati Uniti

Ruby Franke e il suo socio in affari, Judy Hildebrandt, sono stati arrestati mercoledì a Ivins, nel sud dello Utah, dopo che il quartiere aveva accolto un bambino malato e affamato, ha annunciato la polizia locale.

“Il minore appariva emaciato e malnutrito, con ferite aperte e nastro adesivo attorno alle estremità. Chiedeva cibo e acqua”, hanno spiegato le autorità in un comunicato stampa.

Nella residenza la polizia ha trovato un altro minore “affetto da condizioni fisiche simili di malnutrizione”. Entrambi i bambini sono stati portati in ospedale.

La stampa locale ha riferito che le due donne sono state incriminate venerdì con l’accusa di abusi sui minori e sabato sono rimaste in custodia cautelare, secondo le autorità carcerarie della contea.

Ruby Franke, madre di sei figli, è diventata famosa sui social media per il suo ormai defunto canale YouTube “8 Passengers”, in cui filma la vita quotidiana della sua famiglia e promuove rigide regole scolastiche, inclusa la privazione del cibo come punizione.

In alcuni estratti dei suoi video, che sono stati ricondivisi dagli utenti della rete dopo il suo arresto, la signora Frankie ha minacciato i suoi figli di “perdere il privilegio di mangiare” o ha filmato uno dei suoi figli mentre spiegava di aver dormito su un pouf per mesi dopo aver “perso la sua stanza”. ” in seguito ad una battuta di cattivo gusto.

Il canale YouTube “8 Riders” è stato sospeso. Secondo i media americani, ad un certo punto la famiglia era seguita da circa 2,5 milioni di abbonati.