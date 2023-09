Una colorata candidata al miglior pasticcere svela le sue unghie in onore dello spettacolo: Cyril Lignac è ​​sconvolto

In questa prima settimana, i candidati mangiano nuovamente un waffle o un budino di mele. Uno dei pasticceri ha ideato per questa occasione una meravigliosa manicure nei colori dei migliori pasticceri. Karim, LMP 12 e la sua foto adorna già le sue unghie.

L’inizio della nuova stagione del miglior pasticcere. Quest’anno due belgi fanno parte dell’avventura: li abbiamo incontrati e lo sono Compassionevole et al Emily

“E Mirkut, dov’è? Non l’hai messa a Mirkut?”gli chiede Cirillo. “la prossima settimana”I giurati erano apparentemente sorpresi, ha promesso.

Cyril la interruppe rapidamente: “Non era questa la mia domanda, volevo sapere come stavano andando le cose.”Lui dice.

Temono che la candidata non avrà abbastanza tempo per preparare l’ambiziosa torta che ha programmato: il dessert di mele rivisitato di Saint-Honore. Per Lilou, si tratta di dimostrare di essere brava nella pasticceria quanto nella nail art.

Sfortunatamente, alla fine di questa prima trasmissione, sia Lilo che Richard furono eliminati e mandati nella cucina segreta di Merkot dove avrebbero avuto un’ultima possibilità.