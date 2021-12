Vita: “Ho quasi finito”, il “compagno” di Solomon spezza il cuore dei suoi fan con una brutta notizia

Vita È all’apice della sua carriera. 15 anni dopo il suo infortunio, “A fiore de toi “Rilasciato nel 2006, il cantante può essere orgoglioso di avere un ricco repertorio di canzoni e un forte legame con il francese, che ha attirato più di 800.000 acquirenti attraverso l’album”Di fronte“,” in duetto con Salomone.

Nel podcast di Tony Parker spotify, l’artista ha valutato la sua carriera nella musica ed è ha vinto Nei momenti difficili che ha dovuto affrontare sin dal suo inizio. “Ovviamente ci sono alti, ci sono alti e bassi, è una carriera, è così, siamo artisti e devi accettarlo. Devi sapere come svegliarti. Non rinunciare a nulla, fa davvero parte della mia personalità. Non so come fermarmi finché non è finita, e sono andato dove volevo andare. Sono una persona, mi pongo degli obiettivi e ci vado», ha spiegato Vita, prima di parlare della Grande Recessione che hai dovuto affrontare.



“C’è stato un tempo in cui era difficile. Quando ho conosciuto mio marito, volevo prendermi una pausa perché avevo il mio primo figlio. È stata una cosa talmente bella che non volevo più stare alla luce, mi sono presa una pausa di 4/5 anni, da lì, tornare è stata una traversata nel deserto, non mentiremo, dico che mi sono affidata il traduttore “Gold” per competere per le clip dell’anno 2021 su Pure. Grafici‘Sapere di tornare da lontano quando attualmente hai successo con Solomon, specialmente durante il tour”Di fronte un viaggio” :

oggi, Vita “Assapora ogni momento.”

“Ho raggiunto un punto della mia carriera, faccio questo business da quasi 20 anni. Ad esempio, sul palco, non sono mai stato come Kiff oggi. È qualcosa che amo. È qualcosa con cui ho lottato all’inizio della mia carriera e di cui avevo molta paura, perché era il primo turno.

oggi in Il palco, davvero, vado, attacco il palco. È qui che mi diverto di più, le persone sono con te, sei fortunato ad avere una tavolozza di canzoni che la gente conosce core L’interprete di “Prendi la mia mano” che “a volte piange” ha dichiarato:

“È troppo forte”. Dott.Altrove, feta Ha brutte notizie per i suoi fan. Ci sarà ancora un album solista.Di fronte“Ci sto già lavorando. Ma saranno tre, non credo. Nella mia carriera da solista sono alla fine ioEssere al centro di tutto, correre ovunque… È qualcosa che voglio fare di meno. (…) Non credo che lo farò per dieci anni, sarò al centro del palco”.

Vita A poco a poco si vede tornare nell’ombra, ed è lei che ultimamente scrive ad Amal piegato o m. Pokora : “Scrivo canzoni tutto il tempo e sono fortunato ad aver lavorato su un intero album kenji, A partire dal James, A partire dal papàdi speranza.

Negli ultimi anni, mi sono divertito molto a farlo. (…) Non sono uno che corre dietro alla fama e alla confessione. (…) se fosse C. suitequello era? (…) Penso davvero che sia quello che voglio fare dopo. (…) ne ho ancora un paio anni ma è essere sto andando a Non farlo per altri dieci anni, lo so. Ho due figli e voglio allargare ancora di più la mia famiglia. (…) ho sempre detto:

“Il giorno in cui sarò stanco, quando mi divertirò di più, non mi costringerò a fare questo lavoro”.