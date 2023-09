Un uomo belga trascorre 48 ore gattonando sull’autostrada dopo un incidente motociclistico in Francia

Un giovane fiammingo, vent’anni, è rimasto vittima di un incidente nel sud della Francia. Non è stato salvato fino a… 48 ore dopo la caduta, secondo Het Laatste News.

Il ferito e la sua auto sono nascosti dalla vegetazione e quindi non vengono visti dagli automobilisti. Nessuno lo aiuta.

Mentre viaggiava in moto sull’autostrada A75, tra Clermont-Ferrand e Montpellier, un giovane fiammingo è rimasto vittima di un incidente venerdì scorso. Si è ritrovato, gravemente ferito, ma vivo, dietro le barriere di sicurezza.

Deve la sua sopravvivenza in particolare a Diego Rodriguez. Questo giovane di 18 anni, residente nella zona, stava viaggiando su questa strada quando ha visto “qualcosa che si muoveva” mentre passava ad una velocità di “120 km/h”. Ha detto a HLN che inizialmente pensava che fosse un “sacco di spazzatura”, ma ha deciso di parcheggiare l’auto e di avvicinarsi.

Il sopravvissuto è stato trasportato in elicottero a Montpellier. I suoi giorni non sono in pericolo.