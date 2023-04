JUICE: una missione europea alla scoperta di Giove e delle sue tre lune ghiacciate con diversi scienziati belgi

Studiando i parametri di rotazione di questa luna, possiamo anche conoscere con precisione, ad esempio, la profondità dell’oceano. Rose Marie Baland, una delle scienziate planetarie del team, conferma: “Tutte queste informazioni aiutano a capire la storia della luna ghiacciata. Stiamo osservando qualcosa che va avanti da molto tempo, questo oceano liquido è lì da molto tempo o no, è utile sapere se ci sono possibilità abitabili. “

Il quarto strumento, MAGIS, Complex Imaging Spectrometer, dovrebbe permettere di conoscere le proprietà del ghiaccio e dei minerali sulla sua superficie ghiacciata e il loro rapporto con il sottosuolo.

Questo strumento è stato sviluppato da decine di ingegneri e scienziati in Francia, Italia e Stati Uniti. Il suo rilevatore, che misura solo 16 x 16 millimetri ma è molto efficace, è stato calibrato qui, presso l’Istituto di Astronautica in Belgio. Doveva essere completamente differenziato prima di essere incorporato nello strumento.

David Polsey è il capo del laboratorio di caratterizzazione radiologica. Ricorda tutte le precauzioni prese: “Dovevamo metterlo in condizioni che fossero le sue, dovevamo metterlo in un ambiente che simulasse lo spazio, nel vuoto e a temperature molto basse, grazie al sistema di raffreddamento criogenico e ne abbiamo studiato tutte le caratteristiche interne, ‘proprietà fotoelettriche’ per essere esatti.”

"È stato un lavoro multitasking, con tutta una serie di parametri da controllare in funzione della temperatura, in assenza o presenza di luce. Ci sono state diverse campagne di misura spalmate in quattro anni, due delle quali per tarare il banco appositamente per questo rivelatore."

“L’imaging dell’atmosfera e della superficie di questo pianeta gigante gassoso e di tre dei suoi satelliti ghiacciati ci fornirà preziose informazioni sulla loro composizione all’interno del nostro sistema solare e sulle condizioni per la loro comparsa che consentirebbero l’esistenza della vita. Ma questo è possibile solo se il rivelatore e lo spettrometro funzionano perfettamente.”

Per ora no, il viaggio durerà 8 anni, prima di una serie di complesse manovre al raggiungimento dell’ambiente ostile di Giove. L’intensa radiazione potrebbe danneggiare il suo sistema elettronico e l’attrazione gravitazionale del gigante potrebbe farlo allontanare. È la missione più lontana nel sistema solare intrapresa dall’Agenzia spaziale europea.