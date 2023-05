Un italiano campione del mondo, Conte, De Serpi… uomini adorabili per la panchina del Napoli

Nonostante sia campione d’Italia, Luciano Spalletti potrebbe dimettersi dalla panchina del Napoli a fine stagione.

Credito fotografico: IconSport

Discutibile va oltre il suo rapporto con il suo leader, Aurelio De Laurentiis. Secondo Gazzetta dello SportI due non si piacciono dopo un pasto burrascoso di qualche settimana fa, che ha sospeso i colloqui per il rinnovo del tecnico 64enne, legato al Napoli fino a giugno 2024.

Dal canto suo, Luciano Spalletti ha smentito un prolungamento, oltre che un imminente addio al club italiano.

Spiccano due favoriti

Nonostante tutto, i rumors sono all’ordine del giorno e, secondo la stampa italiana e francese, i nomi degli allenatori sarebbero in lizza per subentrare al tecnico e giocare la Champions League allo stadio Diego Armanda Maradona il prossimo anno. Là rivista Uno dei favoriti per la panchina sarebbe lo spagnolo Rafael Benitez. L’ex allenatore di Valencia (2001-2004), Inter (2010), Liverpool (2004-2010) e… Napoli (2013-2015), è attualmente fuori contratto da quando ha lasciato l’Everton nel gennaio 2022. L’allenatore Gian Piero Casperini ha portato l’Atalanta Bergamo al 6° posto in Serie A.

Sono stati citati anche Roberto Di Serpi (Brighton) e Vincenzo Italiano (Fiorentina), così come l’ex allenatore del Tottenham Antonio Conte. Per quest’ultimo lo stipendio può essere un ostacolo per venire al Napoli.

Spalletti sul futuro: “Dovete chiedere alla società [what’s gonna happen], Non me. Non rifiuto nessun aumento di stipendio, nessuna clausola”. 🔵 #Napoli “Il club dovrebbe chiarire che non ho ricevuto offerte da altri club – tutte le storie sono false. pic.twitter.com/50XiX1MmQD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 20 maggio 2023

Un campione del mondo in panchina?

Da parte sua, i media Mercato dei piedi Rivela che il leader della Serie A sta pensando al campione del mondo 2006 Fabio Cannavaro. L’ex Pallone d’Oro, a lungo allenato in Cina (2016-2021), è in scadenza dal febbraio 2023, prima di trasferirsi in Italia (Benevento). Meno noti i nomi di coach Di Raffaele Palladino. Nella dirigenza partenopea sono stati citati il ​​Monza (8° in Serie A), e Alessio Dionisi, in scadenza di contratto con il Sassuolo (13° in campionato) questa estate.

In attesa del trasferimento di uno dei citati allenatori, la società italiana dovrà gestire l’attuale allenatore, Luciano Spalletti, tuttora in carica.