Dichiarando la morte di DVD e Blu-Ray: Sony getta la spugna

Sony sta mettendo da parte le sue macchine da stampa per dischi. La fine della produzione di DVD e Blu-Ray da parte del leader di mercato rappresenta un importante punto di svolta nel settore dell’intrattenimento.

Ricorda i giorni in cui la tua collezione di DVD era orgogliosamente nel tuo salotto. Questa era sta volgendo al termine, con Sony che annuncia che smetterà di produrre DVD e Blu-Ray per l’archiviazione dei dati.

Poco più di un anno fa, Sony Pictures ha confermato che avrebbe gradualmente eliminato la vendita di DVD e Blu-Ray. Oggi il colosso giapponese fa un nuovo passo annunciando la cessazione della produzione.

La lenta sofferenza della tecnologia rivoluzionaria

secondo Visualizza veicoli, Sony ha deciso di eliminare gradualmente lo sviluppo e la produzione di dischi Blu-Ray presso le sue strutture a Tagago, nella prefettura di Miyagi, in Giappone. Sebbene non sia stato annunciato un calendario ufficiale, gli addetti ai lavori presumono che la produzione si fermerà quest’anno.

Questa decisione riguarda diversi supporti di memorizzazione, tra cui BD-RE (25 GB), BD-RE DL (50 GB), BD-RE XL (100 GB) e BD-R XL (128 GB), destinati sia a un vasto pubblico che a E professionisti. Sono interessati anche i dischi di archiviazione su dischi ottici utilizzati per archiviare dati di grandi dimensioni.

Ma perché Sony, leader di mercato dal 1986 e pioniera dei dischi Blu-Ray consumer nel 2003, dovrebbe arrendersi? Il motivo è semplice: il mercato non è più redditizio. La crescita lenta e le continue perdite nel settore dei supporti di memorizzazione hanno messo a dura prova questa tecnologia, un tempo rivoluzionaria.

Ma gli appassionati di Blu-ray non devono preoccuparsi: la produzione per clienti professionali, come ad esempio l’industria cinematografica, non sarà toccata dalla chiusura, purché la produzione risulti redditizia.