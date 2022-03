Un bouclier d’invisibilité, des train du futur pour les pettes lignes… Le top 3 des vidéos de la semaine

Un bouclier d’invisibilité capace de tout faire disparaître



Découvrez la video ici.

Harry Potter n’a qu’à bien se tenir. Pour un peu plus de 350 euros, la start-up britannique Invisibility Shield Co vous livrera d’ici quelques mois un bouclier d’invisibilité parfaitement fonctionnel. Une illusion d’optique créée à partir de simples lentilles orientées verticalment, conçu spécifiquement pour diriger vers la gauche o vers la droite une grande party de la lumière réfléchie par la personne qui souhaite disparaître.



Des train du futur légers et modulaires sur les petites lignes









Découvrez la video ici.

Pour parvenir à offrir un service de qualité aux habitants des zones rurales et peu denses, la SNCF mise sur Flexy et Draisy, due treni dit légers et développés au sein du program Tech4Mobility. Flexy est une navette rail-route électrique d’une capacité de neuf place assises, capace de rouler à la fois sur rail et sur route. Également 100% électrique avec sa motorisation électrique et un stockage d’énergie embarqué par batterie, Draisy devrait être en mesure d’embarquer 80 voyageurs (non 30 posti assises).



Commento Renault testare la compatibilità elettromagnetica dei veicoli









Découvrez la video ici.

L’Usine Nouvelle a pu visiter il centro di tecnica d’Aubevoyre (Eure) de Renault, un pôle dédié aux test di compatibilità elettromagnétique des véhicules sur son centro di tecnica d’Aubevoye (Eure). Inauguré en 1982, ce site joue un rôle clé dans lo développement des voitures conçues par Renault. C’est ici que le groupe test l’ensemble des véhicules de sa gamme afin de s’assurer de leur fiabilité.