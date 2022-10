Ucraina: Mosca bombarda e riconosce la situazione “tesa” sul terreno

Allo stesso tempo, riferendosi alle crescenti tensioni sulla scena internazionale dall’inizio della guerra, il 24 febbraio il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha proposto di ridurre la presenza diplomatica russa nei paesi occidentali.

“La cosa più importante è che lì non ci sono affari da quando l’Europa ha deciso di chiuderci e sospendere ogni cooperazione economica” con Mosca, ha spiegato, dicendo di voler dare priorità all’Asia e all’Africa.

Martedì l’esercito russo ha nuovamente bombardato il “comando militare e i sistemi energetici dell’Ucraina” per assicurarsi che “tutti gli obiettivi fossero colpiti”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha ribadito il suo rifiuto di negoziare con il suo omologo russo Vladimir Putin, ha ammesso che “dal 10 ottobre il 30% delle centrali elettriche ucraine è stato distrutto, causando blackout in tutto il Paese”.

“La situazione è ora critica”, ha aggiunto un consigliere presidenziale, chiedendo che “tutta l’Ucraina” si “prepari” per i malfunzionamenti di elettricità, acqua e riscaldamento.

Con l’avvicinarsi dell’inverno, un totale di “1162 città rimangono senza elettricità”, secondo il Servizio per le situazioni di emergenza dell’Ucraina.

Già lunedì, gli scioperi che hanno ucciso almeno nove persone, principalmente con l’aiuto di droni suicidi, hanno causato blackout in tre distretti.

Una settimana prima, il 10 ottobre, i bombardamenti russi di una portata senza precedenti da mesi, anche sulle infrastrutture energetiche, avevano ucciso almeno 19 persone e ferito 105.

Quindi gli alleati occidentali di Kiev hanno promesso più sistemi di difesa aerea, alcuni dei quali sono già stati consegnati.

situazione tesa”

Oltre a queste esplosioni, martedì l’esercito russo ha ammesso che la situazione sul campo è “tesa” perché le sue forze stanno affrontando un contrattacco ucraino nel sud e nell’est del Paese.

“La situazione nell’area dell’operazione militare speciale può essere descritta come tesa. Il nemico non abbandona i suoi tentativi di attaccare le posizioni delle truppe russe”, ha affermato il generale Sergei Surovkin, responsabile delle operazioni in Ucraina per dieci anni. giorni.

“Il regime ucraino sta cercando di sfondare la nostra difesa” combinando “tutte le sue riserve” per un contrattacco, e la situazione è particolarmente “estremamente difficile” a Kherson (sud).

Capitale della regione occupata dalla Russia dalla primavera e annessa a settembre, la città è attualmente oggetto di scioperi ucraini contro “infrastrutture sociali, economiche e industriali”, secondo il generale russo.

Questi scioperi portano all’interruzione di elettricità, acqua e cibo, che rappresenta un “pericolo immediato per la vita della popolazione”.

Ciò giustifica, secondo Sergei Surovkin, che “l’esercito russo garantirà prima di tutto l’evacuazione sicura della popolazione”. “Ulteriori misure riguardanti la stessa città di Kherson dipenderanno dalla situazione militare”, ha aggiunto, aggiungendo senza ulteriori chiarimenti che “non si può escludere una decisione molto difficile”.

L’Iran all’orizzonte

Ha anche sostenuto l’uso da parte dell’esercito russo di droni iraniani, secondo Kiev, attraverso i dati di martedì.

Nelle “ultime 24 ore”, l’esercito russo ha inviato 43 droni Shahed-136 di fabbricazione iraniana, tra cui “soldati ucraini hanno abbattuto 38 aerei”, ha detto in mattinata il personale delle forze ucraine.

Questa “richiesta di aiuto” per l’Iran è “il riconoscimento da parte del Cremlino della sua bancarotta militare e politica”, ha scherzato il presidente Zelensky in serata.

“Non abbiamo tali informazioni”, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto alla domanda di un giornalista sull’uso da parte di Mosca di tali droni iraniani in Ucraina. “La tecnologia russa è usata con nomi russi”.

Lunedì Kiev aveva chiesto all’Unione europea di imporre più sanzioni all’Iran, “responsabile dell’uccisione di ucraini”.

Da parte sua, questo paese ha ribadito che “non ha esportato armi a nessuna delle parti in guerra”, mentre Washington ha minacciato di imporre sanzioni alle società o ai paesi che collaborano al programma iraniano dei droni.

In questo contesto, martedì il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha proposto al presidente Zelensky di troncare i rapporti diplomatici con Teheran, che avrebbe fornito alla Russia i droni.

esplosioni di massa

Nuovi attacchi russi hanno colpito molte città in Ucraina, sia la capitale Kiev che Mykolaiv (sud), Dnipro (centro-est), Kharkiv (nord-est) o Zhytomyr (a ovest di Kiev).

Hanno lasciato almeno un morto a Mykolaiv e due, forse tre, a Kiev, mentre sono stati segnalati blackout sia nella capitale che in altre regioni.

Il capo della diplomazia statunitense, Anthony Blinken, ha denunciato che i russi stanno “attaccando le infrastrutture di base (…) di cui le persone hanno bisogno nella vita quotidiana e che non sono obiettivi militari”, ritenendolo “un segno di disperazione da parte della Russia .”

L’esercito russo è sulla difensiva sulla maggior parte dei fronti in Ucraina e da settembre si è ritirato nel nord, così come nell’est e nel sud. L’unica sezione che sta ancora avanzando è il distretto cittadino di Bakhmout (est), che dall’estate sta cercando di sottrarre agli ucraini.

Il Cremlino ha affermato che la mobilitazione parziale di centinaia di migliaia di riservisti russi, decisa da Vladimir Putin dopo le pesanti perdite in Ucraina, non è stata completata “per il momento”.

E nella stessa Russia, secondo Mosca, l’esercito ucraino ha bombardato due villaggi nella regione di confine di Kursk.

A Belgorod, anche la vicina Ucraina, una stazione ferroviaria è stata colpita da un incendio ucraino, ferendo una persona, secondo il suo governatore.

Kiev ha anche denunciato il “fallimento” del Comitato internazionale della Croce Rossa nell’aiutare i soldati catturati, che l’organizzazione non ha ancora potuto visitare.

“Purtroppo, ad ogni scambio, notiamo che l’inazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa ha portato i nostri prigionieri di guerra quotidiani e gli ostaggi civili a essere torturati dalla fame e dall’elettrocuzione”, ha lamentato il funzionario ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinets.

Il capo di stato maggiore della presidenza ucraina, Andrech Ermak, gli ha assicurato che Kiev “richiede” al Comitato internazionale della Croce Rossa “un progetto adeguato per l’accesso dei prigionieri ucraini a Olinivka”, una prigione situata nella regione di Donetsk (est).